Die Behörden vermuten noch eine weitere Person unter den Trümmern. Ob es sich bei der gefundenen Leiche um eine der vermissten Personen handelt, ist noch unklar.

Einen Tag nach einer gewaltigen Explosion in einem Wohnhaus im bayerischen Regensburg haben Einsatzkräfte am Donnerstag eine Leiche geborgen. Laut Polizei wurde ein toter Mann in den Trümmern gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich noch eine zweite Person in den Trümmern befindet. Nach ihr wird weiter gesucht. Ob es sich bei dem gefundenen Toten um einen der Vermissten handelt, ist noch unklar.

Die Identität müsse wahrscheinlich durch eine Obduktion geklärt werden, führte der Sprecher aus. Nachdem Donnerstagfrüh die Sicherungsmaßnahmen durch das Technische Hilfswerk gegen einen Einsturz beendet worden waren, konnten die Einsatzkräfte das Haus betreten. Den Leichnam fanden sie beim Wegräumen von Schutt mit einem Bagger im Inneren des Gebäudes.

Ermittlungen zur Brand- beziehungsweise Explosionsursache wurden aufgenommen. Beides ist noch unklar, es steht aber eine Gasexplosion im Raum.

War es ein Unfall – oder Absicht?

Die Explosion zerstörte Mittwochfrüh einen großen Teil des Mehrfamilienhauses. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus, einer davon mit schwereren Verletzungen. Ein Polizist erlitt eine Rauchgasvergiftung. Ob es sich um einen Unfall handelte oder die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde, ist noch nicht geklärt.

Die Bereitschaftspolizei sicherte mit Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes Spuren, die nun ausgewertet werden. Zur Schadenshöhe machten die Behörden zunächst keine Angaben, sie dürfte aber hoch ausfallen. Der direkt betroffene Gebäudeteil müsse „auf jeden Fall komplett abgerissen werden“, sagte ein Polizeisprecher.