Huckepack fährt diese Grazer Bim der Schrottpresse entgegen

Donerstagnachmittag wurde eine „510er“ per Lkw huckepack abtransportiert. Oldtimer-Freunde müssen nun stark sein: Die Fahrt führte nicht in die Werkstatt...

Schon das grundsätzliche Szenario verheißt nichts Gutes: Als der blaue Lkw an diesem Donnerstagnachmittag bei der Kreuzung Steyrrergasse/Conrad-von-Hötzendorf Straße um die Kurve biegt, liegt die Bim festgezurrt auf dessen Ladefläche – direkt dahinter folgt ein blauer Kranwagen desselben Unternehmens. Doch wie ernst die Lage wirklich ist, wird ein paar Sekunden später klar, als der Blick auf das Loch an der Rückseite der Straßenbahn fällt. Und auf die demolierte Inneneinrichtung.

Tatsächlich fährt diese 510er-Bim an diesem Donnerstag nicht der Sonne entgegen – sondern der Schrottpresse. „Ja, diese Garnitur wird verschrottet“, bestätigt Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Holding Graz. Diese Baureihe aus dem Jahr 1978 sei die älteste, welche das Grazer Schienennetz noch benutzt, der 510er-Wagen sei gar noch in der Hochflur-Ausführung dahergekommen.

1 / 4 Huckepack und mit Begleitschutz wird... © Saria

Noch neun Stück

Die Graz-Linien verfügen noch über neun Stück dieser 500er-Reihe, die nun sukzessive ausgemustert werden, weil sie ihre Schuldigkeit getan haben. Warum sie nicht mehr gebraucht werden, wird an diesem Donnerstag binnen weniger Meter sichtbar: In der Conrad-von-Hötzendorf Straße fährt zufällig eine nagelneue Flexity-Garnitur vorbei, als der Wagen 510 gerade abgeschleppt wird - eben in Richtung Schrottpresse.