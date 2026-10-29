EU legt Österreichs Social-Media-Verbot auf Eis

Stillhaltefrist wird auf ein Jahr verlängert. ÖVP und SPÖ reagieren erbost, die Neos wollen das nationale Vorhaben zurückstellen.

Das von der Regierung geplante Social-Media-Verbot für Jugendliche dürfte so bald nicht kommen. Die Europäische Kommission hat Österreich am Donnerstag mitgeteilt, dass sie die sogenannte Stillhaltefrist verlängern wird. Damit könnte das Gesetz frühestens Ende Juli 2027 in Kraft treten.

Geplant war, dass bereits ab Jahresanfang 2027 eine Zugangsschranke für unter 14-Jährige für suchtmachende Social-Media-Plattformen eingezogen wird. Das Gesetz bedarf jedoch vorab einer EU-rechtlichen Prüfung durch die Kommission und darf währenddessen nicht in Kraft treten. Nun verlängerte Brüssel diese Frist auf zwölf Monate, was das Vorhaben der Regierung deutlich verzögert und womöglich überhaupt in Frage stellt.

Babler hat „kein Verständnis“

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hat für die Entscheidung der EU-Kommission „kein Verständnis“, wie der Vizekanzler in einer Aussendung zitiert wird. „Unser Gesetz soll Kinder vor dem täglichen Schaden, den Social-Media-Konzerne anrichten, bewahren, das hat keinen Aufschub verdient.“ Babler will das Gesetz auf nationaler Ebene trotzdem weiterverfolgen. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll hält es „nicht akzeptabel, dass Brüssel die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Gesetzgebung blockiert, ohne selbst eine fertige europäische Lösung vorzulegen“.

Bei der dritten Koalitionspartei hört sich die Kritik schon anders an. Neos-Mandatarin Ines Holzegger mahnt zwar Tempo von der EU ein, sie sagt aber auch: „Statt nationaler Alleingänge müssen wir jetzt die Zeit nutzen, um uns auf eine europäische Lösung vorzubereiten.“ Die Liberalen rücken damit von der Einigung innerhalb der Regierung ab.

„Kids Act“ befindet sich in Vorbereitung

Hintergrund ist, dass die EU den „Kids Act“ vorbereitet, der eine Regulierung auf EU-Ebene zum Ziel hat. Man wolle einen Fleckerlteppich an nationalen Regelungen verhindern, hieß es am Donnerstag seitens der Kommission. „Wir können uns keine Zersplitterung unseres Marktes leisten“, sagte ein Sprecher. „Um die Arbeit unserer Mitgesetzgeber zu wahren, müssen wir uns auf die Verhandlungen zum EU-Kids Act konzentrieren.“ Mit einem Beschluss vor 2028 ist aber eher nicht zu rechnen.

Die EU-Kommission hatte bereits beim französischen Alleingang Kritik geäußert und Änderungen des Entwurfs verlangt. Dieses Gesetz war infolge aber ohnehin am französischen Verfassungsrat hängengeblieben, der Gesetze noch vor Inkrafttreten prüft und in diesem Fall das Vorhaben gekippt hatte.

Geplant war, dass bereits ab Jahresanfang 2027 eine Zugangsschranke für unter 14-Jährige für suchtmachende Social-Media-Plattformen eingezogen wird. Das Gesetz bedarf jedoch vorab einer EU-rechtlichen Prüfung durch die Kommission und darf währenddessen nicht in Kraft treten. Nun verlängerte Brüssel diese Frist auf zwölf Monate, was das Vorhaben der Regierung deutlich verzögert und womöglich überhaupt in Frage stellt.

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hat für die Entscheidung der EU-Kommission „kein Verständnis“, wie der Vizekanzler in einer Aussendung zitiert wird. „Unser Gesetz soll Kinder vor dem täglichen Schaden, den Social-Media-Konzerne anrichten, bewahren, das hat keinen Aufschub verdient.“ Babler will das Gesetz auf nationaler Ebene trotzdem weiterverfolgen. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll hält es „nicht akzeptabel, dass Brüssel die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Gesetzgebung blockiert, ohne selbst eine fertige europäische Lösung vorzulegen“.

Bei der dritten Koalitionspartei hört sich die Kritik schon anders an. Neos-Mandatarin Ines Holzegger mahnt zwar Tempo von der EU ein, sie sagt aber auch: „Statt nationaler Alleingänge müssen wir jetzt die Zeit nutzen, um uns auf eine europäische Lösung vorzubereiten.“ Die Liberalen rücken damit von der Einigung innerhalb der Regierung ab.

Hintergrund ist, dass die EU den „Kids Act“ vorbereitet, der eine Regulierung auf EU-Ebene zum Ziel hat. Man wolle einen Fleckerlteppich an nationalen Regelungen verhindern, hieß es am Donnerstag seitens der Kommission. „Wir können uns keine Zersplitterung unseres Marktes leisten“, sagte ein Sprecher. „Um die Arbeit unserer Mitgesetzgeber zu wahren, müssen wir uns auf die Verhandlungen zum EU-Kids Act konzentrieren.“ Mit einem Beschluss vor 2028 ist aber eher nicht zu rechnen.

Die EU-Kommission hatte bereits beim französischen Alleingang Kritik geäußert und Änderungen des Entwurfs verlangt. Dieses Gesetz war infolge aber ohnehin am französischen Verfassungsrat hängengeblieben, der Gesetze noch vor Inkrafttreten prüft und in diesem Fall das Vorhaben gekippt hatte.