Mit Joan Oriakhi reift in Graz das nächste Basketball-Juwel heran

Nachwuchssportlerwahl 2026: Joan Oriakhi ist eine von zwölf Sportlerinnen, die heuer nominiert wurden. Sie ist mit 16 Jahren bereits die Spielmacherin von UBI Graz.

Mit gerade einmal 16 Jahren bekleidet Joan Oriakhi bei UBI Graz die verantwortungsvolle Position des Point Guards. Als Spielmacherin ist sie die Drehscheibe im Spiel des Grazer Basketballvereins, der dem quirligen Talent aus Graz früh das Vertrauen ausgesprochen hat – und sie zahlt das zurück: „Ich habe in der aktuellen Saison mehr Spielzeit bekommen – und damit auch mehr Verantwortung. Ich finde das super, dass ich daraus lerne, Entscheidungen ohne Angst zu treffen.“

Ihre Stärken sieht sie in der aggressiven Defense und in ihrem Kampfgeist: Sie lässt immer alles auf dem Platz und gibt hundert Prozent, sagt Oriakhi. Dem Basketball verfallen ist sie gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Janet, an deren Seite sie in der abgelaufenen Saison ihre ersten Gehversuche in der Frauen-Superliga unternahm. Janet spielt mittlerweile am US-College – und ist eine Inspiration für ihre kleine Schwester. In puncto Selbstbewusstsein steht sie ihr jedoch um nichts nach: Joan will mit UBI Graz in der aktuellen Saison den Meistertitel in die Steiermark holen: „Ich denke, dass wir gute Chancen haben. Wir müssen uns entwickeln und positiv bleiben.“