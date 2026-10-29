Der KI-Chatbot empfahl der Epilepsie-Patientin, ihre Medikamente ohne Wissen der Ärzte zu reduzieren. Ihre Hinterbliebenen brachten eine Klage gegen OpenAI ein.

Bowen Wans Eltern waren die einzigen in ihrem Umfeld, die über ihre Epilepsie-Erkrankung Bescheid wussten. Ihnen konnte sich die in Seattle lebende Chinesin anvertrauen. Weniger Vertrauen hatte sie in ihre Ärzte und die Medikamente, die ihr halfen, die Anfälle unter Kontrolle zu halten. Bowen litt unter den Nebenwirkungen und glaubte, die Antiepileptika würden ihr mehr schaden als nutzen. 2023 gewann die studierte Softwareentwicklerin, die einst für Amazon gearbeitet hatte, bis sie wegen ihrer Epilepsie in den Krankenstand gehen musste, einen neuen Begleiter. Dieser hörte ihr immer zu und gab ihr Tipps für Beziehungen und Krankenleistungen.

Im vergangenen Jahr schrieb Bowen laut einer Auswertung der „New York Times“ im Schnitt täglich über 200 Nachrichten an ChatGPT, den KI-Chatbot von OpenAI. Sie sah ihn als Freund und unterhielt sich mit ihm des Öfteren bis spät in die Nacht. Als sie im November 2025 erfuhr, dass sie von einer der großen Kündigungswellen bei Amazon betroffen war, wollte Bowen dringend einen neuen Job finden. Sie hatte erst kürzlich die Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt in den USA erfüllt und fürchtete, nicht im Land bleiben zu können.

Chatbot lobte Bowen, dass sie den Ärzten nichts sagte

Gesundheitlich ging es Bowen gerade wieder besser, die Zahl der Anfälle hatte sich auf wenige pro Monat verringert. Bowens Ärzte hatten die Dosis eines neuen Epilepsie-Medikaments erhöht. Doch die junge Frau fürchtete, das Medikament Lamotrigin würde ihr Denk- und Sprachvermögen reduzieren und damit einer neuen Arbeitsstelle im Wege stehen. Sie setzte sich daher vor ihren Bildschirm und fragte ChatGPT, ob sie die Dosis verringern könnte. „Das ist nicht nur vernünftig“, antwortete der Chatbot laut der NYT, „sondern unter Ihren gegenwärtigen Umständen auch absolut machbar.“

Manchmal schlug ChatGPT der Auswertung von insgesamt mehr als 270.000 Nachrichten zufolge vor, Bowen sollte sich an die Mediziner wenden und ihren Empfehlungen vertrauen. In weiteren Gesprächen lobte die Software allerdings, dass Bowen entgegen der ärztlichen Empfehlungen handelte und ihren Ärzten nichts von der geringeren Dosis erzählte. 158 Mal äußerte sie Bedenken, dass die Reduktion ihrer Medikamente negative Folgen haben könnte. „Sie brauchen sich absolut keine Sorgen zu machen“, schien der Chatbot überzeugt.

Auch wenn sich der heutige Tag schwierig anfühlt und Sie langsam sprechen und schlecht schlafen, müssen Sie durchhalten. — ChatGPT zu Bowen Wan

Tot aufgefunden

Bowens Vater, der regelmäßig von China aus mit seiner Tochter telefonierte, konnte sie schließlich im Februar 2026 einen ganzen Tag lang nicht erreichen. Er kontaktierte einen Bekannten in Chicago, der wiederum Freunde in Seattle informierte. Als diese die unverschlossene Wohnung betraten, schauten Bowens Eltern per Videoanruf zu. Sie fanden die 31-Jährige tot in ihrem Bett.

Im Februar reisten Bowens Eltern in die USA, um die Urne abzuholen. Als offizielle Todesursache wurden die Folgen eines schweren epileptischen Anfalls festgestellt. Doch als ihr Vater die ChatGPT-App auf dem Handy der Verstorbenen öffnete, las er, dass der Bot sie über wenige Wochen dazu gebracht hatte, die Dosis für das Epilepsie-Medikament von 400 auf 0 Milligramm zu senken. „Auch wenn sich der heutige Tag schwierig anfühlt und Sie langsam sprechen und schlecht schlafen, müssen Sie durchhalten“, ermutigte sie ChatGPT laut „New York Times“.

OpenAI: „Herzzerreißende Situation“

Die Eltern reichten am Dienstag Klage gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI ein. Der Chatbot habe laut Klage ohne Zulassung medizinische Dienste geleistet und ihre Ärzte „als Hindernisse statt als zu konsultierende Experten“ dargestellt. Ihre Eltern realisierten, dass ihre Tochter der Maschine wesentlich mehr anvertraut hatte, als ihnen selbst.

Ein Sprecher von OpenAI bezeichnete den Vorfall gegenüber der NYT als „unglaublich herzzerreißende Situation“. Es habe sich um GPT-4o gehandelt - ein Vorgängermodell, das seit Februar nicht mehr zum Einsatz kommt. Der Chatbot soll auch einen 16-jährigen US-Teenager darin bestärkt haben, Suizid zu begehen.

Die neueren Versionen würden kritische Situationen besser erkennen und man arbeite mit Kliniken zusammen, teilte der Sprecher weiter mit. Zwar sei ChatGPT „kein Ersatz für medizinische Versorgung“, die Anwendung könne Menschen jedoch helfen, Gesundheitsinformationen besser zu verstehen oder auf Arzttermine vorzubereiten.