Zum „40er“ kehrt dieses Laientheater zurück auf die Bühne

Nach zwei Jahren Pause ist die Mitterdorfer Laienbühne wieder zurück. Mit einem jungen Team, einem neuen Regisseur und einer Krimikomödie wagt man den Neustart.

Wer mit sechs Jahren beginnt, Sessel für eine Theateraufführung aufzustellen, den lässt die Bühne offenbar nicht so schnell los. Heute ist Robert Bauer 26 Jahre alt und Obmann der Mitterdorfer Laienbühne. Als Anfang des Jahres die Zukunft des Vereins auf der Kippe stand, wollte er das Ende einer langen Tradition verhindern.

Der bisherige Obmann und dessen Frau, die Regie geführt hatte, wollten den Verein vorerst für drei Jahre auf Eis legen. „Ich hab mir gedacht, nach drei Jahren wird das nichts mehr“, erzählt Bauer. Also übernahm er selbst die Verantwortung. Im heurigen Jubiläumsjahr sollte unbedingt wieder gespielt werden.

Frischer Wind auf der Bühne

Mit „Der Fluch des goldenen Käfers“ schlägt die Theatergruppe auch künstlerisch ein neues Kapitel auf. Nach zuletzt 15 Jahren mit vorwiegend Bauernstücken wird es diesmal kriminell. Die Handlung führt in eine Hippiekommune auf einem alten Bauernhof. Nach dem Tod ihres Vaters, eines Archäologen und Kunstsammlers, lebt eine junge Frau zwischen Antiquitäten. Als ein geheimnisvoller goldener Käfer auftaucht, gibt es plötzlich auch eine Leiche.

© zVg Nach zwei Jahren Pause kehrt die Mitterdorfer Laienbühne zum 40-Jahr-Jubiläum zurück

Dass dabei viele neue Gesichter auf der Bühne stehen, ist kein Zufall. Nach der Coronapause musste die Gruppe auch 2024 und 2025 wegen Personalmangels aussetzen. Im Jubiläumsjahr machte sich Bauer deshalb aktiv auf die Suche nach Verstärkung. Mit Erfolg: Manche Neulinge bringen Bühnenerfahrung aus ihrer Schulzeit mit, andere stehen erstmals im Rampenlicht.

© zVg Insgesamt stehen drei Aufführungen am Programm

Nadine Angerer gehört zur zweiten Gruppe. Über gemeinsame Freunde und einen Spieleabend kam sie zur Schauspielerei. „Ich bin im Stück hübsch und lustig und mehr darf ich nicht spoilern, das muss man sehen!“, verrät sie lachend. Ein klassisches Casting gab es übrigens nicht. Bauer beschreibt die Suche augenzwinkernd: „Man fragt einfach – nach drei Bier sagt gleich einmal wer Ja.“

Premiere für den Regisseur

Auch Shpend Zhubi betritt Neuland: Der BORG-Lehrer führt erstmals Regie. Nach einem zweitägigen Regiekurs stellte er sich der Herausforderung. Anfangs sei er etwas nervös gewesen, erzählt er. Er kannte die Schauspieler nicht und war bei der ersten Probe noch vorsichtig mit seinen Anweisungen. Doch die Gruppe nahm ihn von Beginn an gut auf. Bereits bei der zweiten Probe fühlte er sich sicherer. Nun freut er sich auf die Premiere seines Regiedebüts.

Bis dahin steckt viel Arbeit in der Produktion. Bauer rechnet allein für sich mit mindestens 150 Stunden, dazu kommen Proben, Textlernen und Organisation. Auch das Bühnenbild verlangt Einsatz. Statt schwerer Kulissen setzt die Gruppe diesmal auf Vorhänge; Möbel stellt Antiquitäten Schantl zur Verfügung. Die Kostüme für die 70er-Jahre-Komödie haben sich die Darsteller großteils selbst besorgt. Die Polizeikostüme kommen tatsächlich von der Polizei.

1 / 4 Fotos von den Aufbauarbeiten im Wartberger Volkshaus © Himsl

Finanziell setzt der Verein auf gutes Wirtschaften und die Einnahmen aus Eintrittskarten und Bewirtung. An den drei Aufführungstagen werden unter anderem rund 15 Kilogramm Schweinsbraten und zwölf Kilogramm Lachs für Pausenbrote verarbeitet. Auch vegane Aufstriche, Kuchen und Torten stehen bereit. Premiere ist am 30. Oktober um 19 Uhr.