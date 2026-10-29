Der Jugendliche gefährdete während seiner Flucht in Traiskirchen mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht Betroffene und Zeugen.

Ein 15-jähriger Mopedlenker hat sich Mittwochnachmittag in Traiskirchen (Bezirk Baden) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche klappte das Kennzeichen ein und raste davon, wobei er bei seiner „äußerst rücksichtslosen und aggressiven Fahrt“ andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, berichtete die Exekutive am Donnerstag. Das Gefährt wurde in einem Wald entdeckt, der Teenager befand sich in der Nähe. Die Polizei sucht nun Betroffene bzw. Zeugen.

Mehrere Personen mussten bei dem Vorfall gegen 15.30 Uhr wegen der Fahrweise des Mopedlenkers abbremsen oder ausweichen. Die Polizisten mussten die Verfolgung schließlich wegen einer Straßensperre aufgeben. Passanten fanden das Zweirad im Gebüsch zwischen Oberwaltersdorf und Trumau. Der Jugendliche aus dem Bezirk Baden bestritt, das Moped gelenkt zu haben.

Wegen mehrerer Mängel und technischer Veränderungen am Kfz wurden die Kennzeichentafel sowie der Zulassungsschein vorläufig abgenommen. Zwei Personen, die von dem Lenker gefährdet wurden, wurden bereits ermittelt. Weitere Personen und Zeugen wurden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Traiskirchen (Tel.: 059133-3313) zu melden.