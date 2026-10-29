Ryanair: Das gilt künftig bei der Gepäckaufgabe am Flughafen

Ab dem 10. November müssen Passagiere der Fluglinie Ryanair Gepäck, das sie aufgeben wollen, früher am Schalter abgeben. Egal auf welchem Airport.

Wer mit Ryanair fliegt und Gepäck am Flughafen aufgibt, muss dafür künftig mehr Zeit einplanen: Ab Dienstag, 10. November, schließt die Gepäckaufgabe bereits 60 Minuten vor der planmäßigen Abflugzeit. Bisher war die Abgabe bis 40 Minuten vor dem Start möglich.

Die neue Regelung gilt nach Angaben der Fluggesellschaft an allen Ryanair-Flughäfen. Betroffene Passagiere müssen ihr Gepäck daher spätestens eine Stunde vor dem geplanten Abflug aufgegeben haben. Es empfiehlt sich, entsprechend früher am Flughafen einzutreffen, um ausreichend Zeit für den Check-in und die Gepäckabgabe zu haben. Maßgeblich ist die planmäßige Abflugzeit – nicht der Beginn des Boardings.

Online-Check-in bleibt unverändert

Mit der Änderung will Ryanair Passagieren, die Gepäck aufgeben, mehr Zeit für die anschließenden Sicherheits- und Passkontrollen geben. Vor allem zu stark frequentierten Reisezeiten könnten längere Warteschlangen den Weg zum Abfluggate verzögern. Die frühere Schließung soll außerdem dazu beitragen, dass weniger Reisende ihren Flug aufgrund von Wartezeiten an den Kontrollen verpassen.

Wer ausschließlich mit Handgepäck reist und bereits online eingecheckt hat, ist von der neuen Regelung nicht betroffen. Diese Passagiere können wie bisher direkt zur Sicherheitskontrolle und anschließend zum Abfluggate gehen.