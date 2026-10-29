Steirische Polizisten stellten gestohlenen Luxusboliden sicher

Kroate (36) wurde an Tankstelle in Seiersberg festgenommen. Den rund drei Millionen Euro teuren Bugatti Chiron hatte er von einem Firmengelände in Zagreb gestohlen.

Einen „großen Fang“ machten steirische Polizisten am Mittwochabend an einer Tankstelle bei der Shopping City Seiersberg. Ein zur Fahndung ausgeschriebener Luxus-Sportwagen im Wert von rund drei Millionen Euro wurde sichergestellt, der Lenker festgenommen. Der 36-jährige Kroate hatte den Bugatti Chiron zuvor nahe Zagreb gestohlen.

1500 PS, eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 400 km/h und nur wenige 100 Expemplare: Der nach dem französischen Rennfahrer Alexandre Louis Chiron benannte Bugatti zählt zu den exklusiven Sportwagen der absoluten Luxusklasse. Am Mittwochnachmittag wurde der blau-metallic lackierte Bolide (Baujahr 2022) von einem Firmengelände nahe Zagreb gestohlen.

Kroate wollte mit dem Auto nach Deutschland

Sofort leitete die kroatische Polizei eine internationale Fahndung nach dem Drei-Millionen-Schlitten ein. Über die slowenischen Behörden wurde in weiterer Folge auch die steirische Polizei informiert. Tatsächlich reiste der Dieb mit dem auffälligen Fahrzeug über Spielfeld nach Österreich ein, das Ziel des Kroaten war Deutschland. Bei einem Tankstopp entlang der A 9 in Seiersberg war um 19 Uhr aber Endstation für den 36-Jährigen. Beamte der Autobahnpolizei Graz-West lokalisierten das Fahrzeug, nahmen den Lenker fest und stellten den Bugatti sicher. Er befindet sich mittlerweile wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Diebstahlsgruppe des LKA Steiermark. Nachdem der 36-Jährige ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Offenbar steckt hinter dem Diebstahl keine organisierte Bande, es dürfte wohl eine „Gelegenheitstat“ gewesen sein.