Nach einer Dengue-Infektion haben die Behörden Schutzmaßnahmen eingeleitet. Drei Nächte lang werden Insektizide versprüht und auch Privatgrundstücke kontrolliert.

Das Dengue-Virus wird durch den Stich infizierter Stechmücken übertragen, etwa auch der Tigermücke

Ein neuer Dengue-Fall sorgt in der norditalienischen Stadt Udine für umfangreiche Maßnahmen. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, wurde die Infektion bei einem italienischen Staatsbürger festgestellt, der in Udine lebt. Nach einer Meldung der Gesundheitsbehörde ASUFC unterzeichnete Bürgermeister Alberto Felice De Toni eine dringliche Verordnung zur Bekämpfung von Stechmücken.

Betroffen ist das Gebiet rund um die Via Ciro di Pers, wo in der Nacht auf Donnerstag außerordentliche Bekämpfungsmaßnahmen begonnen haben, die bis Samstag andauern sollen. Jeweils zwischen 23.50 Uhr und ca. 3 Uhr werden Mittel gegen Stechmücken versprüht.

Kontrollen auch auf Privatgrundstücken

Seit Donnerstagmorgen sind Mitarbeiter einer Spezialfirma außerdem damit beschäftigt, private Grundstücke, Innenhöfe und Gärten zu kontrollieren. Dabei werden unter anderem Abflüsse und Schächte behandelt und mögliche Brutstätten der Mücken gesucht und beseitigt. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der regionalen Gesundheitsbehörden.

Während der nächtlichen Einsätze gelten für die Bevölkerung besondere Vorsichtsmaßnahmen: Die Anwohner müssen in ihren Häusern bleiben, Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungsanlagen abschalten. Haustiere sind ins Haus zu bringen, Wäsche darf nicht im Freien hängen. Gemüsebeete und andere Anpflanzungen sind abzudecken. Zudem sind Grundstückseigentümer verpflichtet, den Einsatzkräften Zugang zu den betroffenen Bereichen zu ermöglichen.

Bereits 73 Ansteckungen innerhalb Italiens

Aus den bisherigen Behördenmitteilungen geht nicht hervor, ob sich die betroffene Person in Udine oder während einer Auslandsreise mit dem Dengue-Virus infiziert hat. Auch über den Gesundheitszustand wurden keine näheren Angaben gemacht.

Fest steht allerdings, dass Dengue-Infektionen nicht mehr nur aus tropischen Ländern nach Italien eingeschleppt werden. Laut dem italienischen Gesundheitsinstitut ISS wurden von Jahresbeginn bis zum 20. Oktober landesweit 363 bestätigte Fälle registriert. Davon waren 290 auf Auslandsreisen zurückzuführen, während 73 Infektionen innerhalb Italiens erfolgten. Todesfälle wurden in diesem Zeitraum keine gemeldet.

Übertragung durch Stechmücken

Das Dengue-Virus wird durch den Stich infizierter Stechmücken übertragen. Zu den möglichen Überträgern gehört die Asiatische Tigermücke, die auch in Teilen Europas vorkommt. Typische Symptome einer Infektion sind hohes Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Hautausschlag. In seltenen Fällen kann es zu schweren Krankheitsverläufen kommen.