Geld gestohlen: Polizei nahm Mürztaler Einbrecher fest

Zeugen haben Mittwochnacht den Einbruch in Mitterdorf beobachtet und die Polizei verständigt. Es dauerte nicht lange, bis die Beamten die Täter festnehmen konnten.

Zwei Männer sind in ein Geschäftslokal in Mitterdorf im Mürztal (Gemeinde St. Barbara) eingebrochen

Zwei Einbrecher trieben Mittwochnacht in Mitterdorf im Mürztal (Gemeinde St. Barbara) ihr Unwesen. Die vorerst unbekannten Täter dürften gegen 23.30 Uhr die Verglasung der Eingangstür eines Geschäftes eingeschlagen und etwas Bargeld gestohlen haben.

Dabei blieben sie allerdings nicht unbeobachtet, Zeugen verständigten in der Folge die Polizei. Diese hat sofort eine großangelegte Fahndung gestartet.

Tat gestanden

Aufgrund der genauen Personenbeschreibungen konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, im Ortskern von Mitterdorf im Mürztal angetroffen und festgenommen werden.

Das erbeutete Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobetrag haben die Beamten sichergestellt. Der am Gebäude entstandene Schaden ist nicht bekannt. Bei den bisherigen Einvernahmen waren die beiden Tatverdächtigen geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.