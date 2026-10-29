Sie berührten die Herzen mit Meisterwerken geistlicher Chormusik

Geistliche Musik in geistlicher Umgebung: Kirchenchor St. Marein, Kammerorchester Accento und Solisten traten in der Pfarrkirche St. Marein bei Knittelfeld auf.

Der Kirchenchor St. Marein mit dem Kammerorchester Accento und den Solisten Sara Lesser und Elisa Vaseva (beide Sopran), Thomas Hammer (Klarinette) und Johann Pfandlsteiner (Orgel)

„Unser Ziel ist es, die Zuhörer zu berühren. Die Musik soll in den Herzen ankommen.“ Dieses Ziel erreicht Herwig Arch mit seinem Kirchenchor St. Marein bei Knittelfeld seit vielen Jahren – der Beweis dafür sind bestens besuchte Darbietungen.

Partnerschaft

Zum Erfolg trägt die bewährte Partnerschaft des Chors mit dem Kammerorchester Accento von Lore Schrettner bei. Beim jüngsten Konzert in der Pfarrkirche St. Marein unter dem Motto „Meisterwerke geistlicher Chormusik“ waren auch die Sopranistinnen Sara Lesser und Elisa Vaseva sowie der Klarinettist Thomas Hammer als Solisten zu hören. An der Orgel saß Johann Pfandlsteiner, es moderierte Ulrike Dorn.

Aufgeführt wurden Werke von Bach, Haydn, Mozart und Schubert. Die Gesamtleitung lag bei Herwig Arch, von dem auch eine Eigenkomposition des Ave Maria zu hören war.