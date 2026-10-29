Rechtzeitig vor Allerheiligen kürt die Landwirtschaftskammer den besten Striezel. Hofladen Wonisch, Brothof Monschein und Maria Frauwallner aus der Südoststeiermark holten Gold.

Ganze 84 Striezel-Spezialitäten verkostete kürzlich eine sechsköpfige Jury der steirischen Landwirtschaftskammer. Dabei waren sie vor allem einem auf der Spur: Dem besten handgemachten Allerheiligenstriezel des Landes. „Das Handwerk der Bäuerinnen und Bauern sowie der Landwirtschaftlichen Fachschulen und Handwerksbetriebe überzeugte die Fachjury“, zieht man zufrieden Resümee. Den Sieg holte sich Monika Sommer aus Jungberg/Buch St. Magdalena bei Hartberg.

Drei von 14 Goldmedaillen gingen auch in den Bezirk Südoststeiermark. Wolfgang Wonisch (Hofladen Wonisch) in Paldau, Andreas und Pascal Monschein (Brothof Monschein) in Bad Gleichenberg und Maria Frauwallner in Straden freuen sich über Gold.

1 / 2 Andreas (links) und Pascal (rechts) Monschein erhielten eine Goldene © Kristoferitsch

Bäcker Stephan Uller gibt Striezeltipps: