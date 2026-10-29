Waldheims Wahlkampfleiter gestorben

Der ehemalige ÖVP-Generalsekretär Heribert Steinbauer wurde 91 Jahre alt.

Der ehemalige ÖVP-Generalsekretär Heribert Steinbauer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der gebürtige Wiener leitete im Jahr 1986 auch den Wahlkampf seiner Partei für Kurt Waldheim. ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl würdigte in einer Aussendung am Donnerstag die Verdienste Steinbauers für die ÖVP, die dieser „über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgestaltet“ habe.

Steinbauer war von 1967 bis 1970 Generalsekretär sowie bis 1979 Leiter der Abteilung Politik der ÖVP-Bundespartei. Von 1975 bis 1994 gehörte er dem Nationalrat an und war auch Mediensprecher seiner Fraktion. Der spätere Verleger – er betrieb die „Edition Steinbauer“ – war auch von 1970 bis 1975 stellvertretender Generalsekretär des ORF sowie später Mitglied des ORF-Kuratoriums.

Wahlkampf als Zäsur

Für die ÖVP leitete er die Wahlkämpfe bei den Nationalratswahlen in den Jahren 1975, 1983 und 1986 sowie bei den Bundespräsidentschaftswahlen 1974 sowie 1986. Bei letzterer konnte sich der ehemalige UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim in einer Stichwahl gegen den SPÖ-Kandidaten Kurt Steyrer behaupten. Der hitzige Wahlkampf und der Erfolg Waldheims bedingten eine Zäsur in der Zweiten Republik.

Betroffen über den Tod zeigte sich im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs Gödl: „Mit Heribert Steinbauer verlieren wir einen überzeugten Christdemokraten, einen erfahrenen politischen Gestalter intellektueller Prägung und einen Menschen, der die Österreichische Volkspartei über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgestaltet hat.“ Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec schrieb in einer Aussendung: „Steinbauer hat einen wichtigen Beitrag zur politischen Arbeit der Zweiten Republik geleistet.“