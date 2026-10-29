Schwerer Unfall auf der Ries: Auto landete am Dach

Schwerer Unfall auf der Riesstraße: Nach einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleinbus rückten am Mittwochnachmittag Feuerwehr und Rotes Kreuz aus.

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Riesstraße in Kainbach bei Graz zu einem schweren Verkehrsunfall. An der Kreuzung Sturmkreuzweg kollidierte ein Kleinwagen mit einem Kleinbus. Der Bus kippte um, der Wagen landete am Dach.

Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen, während ein Kleinbus auf der Seite zum Stillstand kam. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Insassen die Fahrzeuge eigenständig verlassen können. Niemand musste befreit werden. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung und Betreuung der Verletzten.

Nach der Absicherung der Unfallstelle und dem Aufbau eines Brandschutzes banden die Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsmittel und räumten Trümmerteile ab. Anschließend richteten sie die umgestürzten Fahrzeuge wieder auf und stellten sie sicher ab. Im Einsatz standen 13 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kainbach bei Graz mit drei Fahrzeugen sowie die Berufsfeuerwehr Graz, die Feuerwehr Eggersdorf, das Rote Kreuz und die Polizei. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten führten auf der Riesstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.