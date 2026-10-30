Dritter OP-Roboter in Graz: So wird die Potenz gerettet

Nahezu 100 Prozent aller Prostata-Entfernungen in Graz werden via OP-Roboter durchgeführt. Nun geht ein dritter Roboter in Betrieb, der 200 zusätzliche Eingriffe pro Jahr ermöglichen soll.

Die Diagnose Prostatakrebs ist bereits ein Schock – doch gleichzeitig tauchen für betroffene Männer Fragen rund um besonders intime Themen auf. Was bedeutet die Therapie für Potenz und Kontinenz? Denn: Eine Entfernung der Prostata ist eine wahre Gratwanderung entlang feinster Nervenstränge.

Darüber wurde auch Johann Kirisits vor seiner radikalen Prostataentfernung (medizinisch: Prostatektomie) aufgeklärt: Bei dem 68-Jährigen aus Bad Gams wurde Prostatakrebs in einem frühen Stadium diagnostiziert. Für den Zahnarzt und seine Frau war nach der Diagnose klar: Der Tumor sollte entfernt werden. Dabei werden die gesamte Prostata und die Samenbläschen entfernt. Unmittelbar an der Prostata verlaufen feine Nervengefäßbündel, die für die Erektionsfähigkeit wichtig sind. Auch der Harnröhrenschließmuskel liegt ganz in der Nähe. Für die Chirurgen bedeutet das: Der Krebs muss möglichst vollständig entfernt werden, gleichzeitig soll möglichst viel gesundes Gewebe erhalten bleiben.

© Walcher Urologie-Vorstand Sascha Ahyai mit Patient Johann Kirisits

Chirurgen operieren via Roboter

Bei dieser Millimeterarbeit unterstützt in der Urologie bereits seit Jahren der Operationsroboter namens Da Vinci: Dieser liefert eine bis zu zehnfach vergrößerte, dreidimensionale Sicht auf das Operationsgebiet. Seine Instrumente lassen sich auf engstem Raum präzise führen. So können die für Potenz und Kontinenz wichtigen Strukturen besonders schonend präpariert werden. Entsprechend aktueller Studien können Patienten nach einer roboterassistierten Operation ihre Erektionsfähigkeit und die Kontrolle über die Blase schneller wiedererlangen als nach einem offenen Eingriff. An der Grazer Universitätsklinik für Urologie, der größten urologischen Klinik Österreichs, wird mit Anfang November der dritte Da-Vinci-Operationsroboter in Betrieb gehen.

Nahezu alle radikalen Prostatektomien werden an der Grazer Uniklinik inzwischen roboterassistiert durchgeführt. Und: Die Zahl dieser Eingriffe ist deutlich gestiegen. 2021 waren es rund 80, 2025 bereits mehr als 200. Mit dem steigenden Bedarf stoßen die vorhandenen Operationskapazitäten zunehmend an ihre Grenzen. Mit dem mittlerweile dritten Roboter stehen der Urologie künftig zwei zusätzliche Operationstage pro Woche zur Verfügung. Damit können nach Einschätzung von Sascha Ahyai, Vorstand der Universitätsklinik für Urologie am Uniklinikum Graz, jährlich rund 200 zusätzliche urologische Eingriffe durchgeführt werden.

OP-Roboter 2021 erhielt das Uniklinikum Graz seinen ersten DaVinci-Operationsroboter. Der zweite folgte 2024, der dritte wird am 2. November 2026 in Betrieb gehen. Zwei weitere DaVinci-Roboter stehen am LKH Hochsteiermark, Standort Leoben. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz nahm 2025 als erstes Ordensspital der Region einen DaVinci-Roboter in Betrieb.

OP-Roboter: Kürzerer Spitalsaufenthalt

Dank des OP-Roboters ist auch der Spitalsaufenthalt deutlich kürzer geworden: 2021 blieben Patienten nach einer offenen radikalen Prostatektomie ohne zusätzliche Beckenlymphknotenentfernung durchschnittlich noch zwölf Tage im Spital, 2025 waren es nur noch 3,4 Tage. Jedoch bedeutet Roboter-Chirurgie nicht, dass das Gerät selbstständig operiert: Chirurginnen und Chirurgen steuern die Instrumente über eine Konsole, der Roboterarm ist quasi der verlängerte Arm des Chirurgen. „Die ideale Kombination ist der Roboter zusammen mit einem erfahrenen, talentierten Chirurgen“, betont Ahyai, der selbst seit 2012 robotisch operiert.

Wie sehr sich die Situation für die Patienten verändert hat, weiß Brigitte Amon, Pflege-Stationsleiterin, aus langjähriger Erfahrung: „Als ich in der Urologie angefangen habe, mussten Patienten nach einer radikalen Prostataentfernung noch 14 Tage Bettruhe einhalten. Erst danach begann die Mobilisation. Heute stehen manche bereits am Abend der Operation wieder auf, weil sie sich schon so gut erholt haben. Am nächsten Tag können die meisten ihre Körperpflege bereits selbstständig durchführen. Und viele sind am dritten Tag nach der Operation so fit und stabil, dass sie nach Hause entlassen werden können. Auch die Schmerzen sind deutlich geringer.“

Roboter-Chirurgie in Graz 844 roboterassistierte Operationen wurden 2025 am Grazer Uniklinikum durchgeführt, davon 402 an der Universitätsklinik für Urologie, 296 in der Chirurgie und 146 in der Gynäkologie.

Zusammenarbeit mit Pathologie

Doch auch die hochpräzise Technik hat ihre Grenzen. „Die Erektionsnerven sind so fein, dass wir sie auch mit dieser Vergrößerung nicht einzeln erkennen können“, erklärt Ahyai. Deshalb wird das Gewebe, in dem die Nerven verlaufen, besonders vorsichtig von der Prostata gelöst. Ob die zunächst geschonten Nervengefäßbündel tatsächlich erhalten bleiben können, lässt sich mithilfe einer speziellen Gewebeuntersuchung beurteilen.

Noch während der Patient auf dem Operationstisch liegt, untersucht die Pathologie die für die Nervenschonung entscheidenden Schnittränder der entfernten Prostata auf Krebszellen. Sind die untersuchten Schnittränder tumorfrei, können die geschonten Nervengefäßbündel in der Regel erhalten bleiben. Werden hingegen Krebszellen entdeckt, können die Chirurgen noch während des Eingriffs zusätzliches Gewebe entfernen – falls notwendig auch die Nervengefäßbündel.

Potenz und Inkontinenz

Bei mehr als 80 Prozent der radikalen Prostatektomien können die Erektionsnerven geschont werden. Eine Garantie für den Erhalt der Potenz ist das allerdings nicht: Auch geschonte Nerven können durch die Operation beeinträchtigt werden. Ihre Erholung braucht oft Monate, manchmal länger. „Man darf nicht vergessen, dass es sich um eine Krebsoperation handelt“, betont Ahyai. Die vollständige Entfernung des Tumors hat immer Vorrang.

Nicht nur die Potenz, auch die Kontrolle über die Blase ist für viele Männer ein sensibles Thema. Denn die Prostata liegt unmittelbar neben dem Schließmuskel, der dafür sorgt, dass der Urin in der Blase bleibt. Nach der Operation kann seine Funktion vorübergehend beeinträchtigt werden. Bei ungewolltem Harnverlust, etwa beim Aufstehen, Husten oder Heben, spricht man von einer Belastungsinkontinenz.

© KANIZAJ photography Physiotherapeutin Brigitta Gräßl

Wo ist der Beckenboden?

Daher beginnt das Beckenbodentraining bereits vor der Operation. In einer Schulung erklärt Physiotherapeutin Brigitta Gräßl, wie der Beckenboden funktioniert, und übt mit Patienten das gezielte Anspannen der Muskeln. Das klingt einfacher, als es ist: Viele Männer wissen zunächst gar nicht, welche Muskeln sie aktivieren sollen. Ein weiteres Thema, das Gräßl bei der Nachsorge anspricht, ist die Sexualität. Wichtig sei, möglichst früh wieder mit sexueller Stimulation zu beginnen: „Je früher, desto besser. Alles, was an zwischenmenschlichem Zusammensein möglich ist, bitte starten! Streicheln, schmusen, einfach genießen“, ermutigt sie ihre Patienten.

Patient Johann Kirisits hat seine Operation gut überstanden. Sein nächstes Ziel: wieder aufs Rad steigen. Damit muss sich der begeisterte Radfahrer allerdings noch etwas gedulden.