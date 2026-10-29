Der neue Spar-Supermarkt wurde in Thal-Assling eröffnet

Kauffrau Sonja Ganner übersiedelte mit dem neuen, 500 Quadratmeter großen Supermarkt an die Drautalstraße. In den darüberliegenden Geschoßen werden acht Mietwohnungen entstehen.

Am Donnerstag wurde der neue Spar-Supermarkt von Kauffrau Sonja Ganner in Thal-Assling eröffnet. Auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche verbindet der moderne Markt ein vielfältiges Lebensmittelangebot mit persönlicher Note und einer besonders großen Auswahl an Produkten aus Osttirol. Sonja Ganner ist seit vielen Jahren als selbstständige Spar-Kauffrau in Assling verwurzelt. Seit 2003 führt sie den bisherigen Spar-Markt in Unterassling, den sie von ihren Eltern übernommen hat.

Mit der Eröffnung des neuen Supermarktes setzt sie diese Familientradition an einem zeitgemäßen und hervorragend erreichbaren Standort fort. „Für mich ist dieser neue Spar-Markt etwas ganz Besonderes. Ich darf seit vielen Jahren für die Menschen in Assling da sein und freue mich sehr, nun gemeinsam mit meinem Team diesen neuen Weg zu gehen“, sagt Ganner. Mit der deutlich größeren Verkaufsfläche wächst auch das Team: 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich Ganner, sind jetzt beschäftigt.

© KK/Gernot Gleiss Sonja Ganner und Andreas Ender

Mit dem neuen Standort übersiedelt der Supermarkt aus Unterassling direkt an die Drautalstraße. Die B100 ist eine wichtige Verkehrsverbindung von Lienz in Richtung Sillian und weiter nach Südtirol. Direkt gegenüber dem neuen Standort befinden sich zudem der Bahnhof Thal sowie zwei Bushaltestellen. „Mit dem neuen Spar-Markt in Thal-Assling schaffen wir gemeinsam mit Sonja Ganner einen modernen und gut gelegenen Nahversorgungsstandort. Sonja Ganner ist eine erfahrene und engagierte Kauffrau, die ihre Kundinnen und Kunden und die Region seit Jahren kennt“, betonte Andreas Ender, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol. Der Supermarkt befindet sich im Erdgeschoss eines von der OSG errichteten Gebäudes, während in den darüberliegenden Geschoßen acht Mietwohnungen entstehen.

Nahversorgung für 1800 Bewohner

Mit dem neuen Standort führt Spar gemeinsam mit Sonja Ganner die Nahversorgung in der rund 1800 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde Assling an einem modernen Standort weiter. Der neue Spar befindet sich in Thal-Aue 111, 9911 Assling. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 6.50 bis 19 Uhr und Samstag von 6.50 bis 18 Uhr.