Zwölfjähriger betrunken am E-Scooter im Innviertel erwischt

Der Bub trug keinen Helm und hatte kein Licht. Die Polizei übergab ihn seinen Großeltern.

Die Polizei hat am Mittwochabend in St. Martin im Innkreis (Bezirk Ried) einen betrunkenen zwölfjährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Bub war im Ortsgebiet auf einem Geh- und Radweg gefahren. Er war im Dunkeln ohne Licht und ohne Helm - wie es Vorschrift wäre - unterwegs.

Als ihn deswegen eine Streife aufhielt, bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkomat-Test ergab 0,6 Promille, so die Polizei. Der Alkolenker wurde seinen Großeltern übergeben.