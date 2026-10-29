2,1 Milliarden Euro: OMV verdient kräftig an hohen Ölpreisen

Der teilstaatliche Konzern hat seinen operativen Gewinn im dritten Quartal um 68 Prozent gesteigert. Vor allem das Raffineriegeschäft legte stark zu.

Der teilstaatliche österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat im dritten Quartal 2026 kräftig verdient. Das um Lagerhaltungseffekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten (CCS) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 68 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Rückenwind kam von den hohen Öl- und Gaspreisen und den gestiegenen Raffineriemargen auf dem Weltmarkt.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 43 Prozent auf knapp neun Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie hat sich mit 3,14 Euro beinahe verdoppelt. Am stärksten legte die Treibstoffsparte (Fuel) zu: Ihr operatives Ergebnis vor Sondereffekten stieg um 172 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Der Energiebereich steigerte sich um 51 Prozent auf 936 Millionen Euro. In der Chemiesparte brach das Ergebnis hingegen um 72 Prozent auf 63 Millionen Euro ein.

Höhere Preise gleichen geringere Fördermengen aus

Im Energiegeschäft gehe das Plus vor allem auf positive Markteffekte von 515 Millionen Euro zurück, erklärte die OMV. Diese spiegelten die deutlich höheren Preise wider, die der Konzern für Öl und Gas erzielt habe. Weil sich die Förderung im Nahen Osten verzögerte, verkaufte die OMV zwar weniger, die höheren Preise machten das aber mehr als wett.

Shell verdoppelt Gewinn Der britische Ölkonzern Shell verdient wegen der stark gestiegenen Öl- und Gaspreise und der Lage am persischen Golf kräftig. Im abgelaufenen dritten Quartal verdoppelte sich der bereinigte Gewinn auf 10,8 Milliarden Dollar (9,70 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Das war der zweithöchste Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte – höher war er nur 2022, als die Energiepreise nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine stark gestiegen waren.

Den starken Zuwachs im Treibstoffbereich führt das Unternehmen auf deutlich höhere Referenzmargen der Raffinerien in Europa und im Nahen Osten zurück. Dazu kamen eine hohe Auslastung der Raffinerien und ein günstigerer Produktmix.