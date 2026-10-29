„Bank-Mitarbeiter“ zockt Klagenfurter Ehepaar ab

Die beiden 41-Jährigen wurden von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Bank kontaktiert, der vorgab, dringend Zugriff auf deren Konten zu benötigen.

Ein Anruf von der Hausbank um 17.30 Uhr am Abend – da hätte ein Klagenfurter Ehepaar eigentlich stutzig werden sollen. So verloren die beiden 41-Jährigen aber jeweils einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Klagenfurterin erhielt Mittwochabend einen Anruf von einer österreichischen Nummer. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus und teilte mit, dass jemand versucht habe, von ihrem Konto mehrere tausend Euro abzuheben. Er benötige dringend Zugriff zu ihrem Bankkonto, um die Überweisung zu stornieren. Die Frau folgte den Anweisungen des Mannes und gewährte Zugriff auf ihre Banking-App.

WLAN gehackt

Daraufhin teilte der Mann mit, dass auch das WLAN zu Hause gehackt worden sei, und auch das Konto ihres Mannes vom Abbuchungsbetrug betroffen sei. Der Mann folgte ebenfalls den Anweisungen des Anrufers. Das Ehepaar erstattete schließlich Anzeige.