Alkolenker verlor Rad und sorgte für weiteren Unfall
Ein 37-jähriger Mann krachte mit seinem Pkw gegen eine Betonwand und eine Straßenlaterne. Das übersah wegen starken Nebels ein nachkommender Lkw-Lenker.
Verletzt wurde bei einem Unfall Mittwochfrüh bei Bleiburg niemand, der Sachschaden ist aber groß: Ein Pkw-Lenker (37) aus Kühnsdorf verlor die Herrschaft über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Er streifte die dort aufgestellten Betonwände und beschädigte eine Straßenlaterne.
Ein nachfolgender 61-jähriger Lkw-Lenker übersah wegen starken Nebels das vom Unfall des Pkw abgerissene Hinterrad und überfuhr es. Dadurch wurde auch der Lkw beschädigt.
Ein Alkotest beim Pkw-Lenker ergab eine starke Alkoholisierung.
Alkohol am Steuer
Die Polizei spricht von einer leichten Alkoholisierung bei 0,5 bis unter 1,2 Promille Alkoholgehalt im Blut.
Eine mittlere Alkoholisierung geht von 1,2 bis weniger als 1,6 Promille.
Eine schwere Alkoholisierung ist bei einem Alkoholgehalt im Blut von mehr als 1,6 Promille.