Alkolenker verlor Rad und sorgte für weiteren Unfall

Ein 37-jähriger Mann krachte mit seinem Pkw gegen eine Betonwand und eine Straßenlaterne. Das übersah wegen starken Nebels ein nachkommender Lkw-Lenker.

Verletzt wurde bei einem Unfall Mittwochfrüh bei Bleiburg niemand, der Sachschaden ist aber groß: Ein Pkw-Lenker (37) aus Kühnsdorf verlor die Herrschaft über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Er streifte die dort aufgestellten Betonwände und beschädigte eine Straßenlaterne.

Ein nachfolgender 61-jähriger Lkw-Lenker übersah wegen starken Nebels das vom Unfall des Pkw abgerissene Hinterrad und überfuhr es. Dadurch wurde auch der Lkw beschädigt.

Ein Alkotest beim Pkw-Lenker ergab eine starke Alkoholisierung.