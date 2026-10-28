Lkw-Fahrer in Osttirol seit eineinhalb Jahren ohne Schein unterwegs

Bei Kontrollen des Schwerverkehrs wurden bei einem Lkw zahlreiche Mängel festgestellt. Der Führerschein seines Beifahrers, der weiterfahren wollte, war gefälscht.

Am Mittwoch wurden von der Polizeiinspektion Sillian mit einem Sachverständigen des Landes Schwerverkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurde auch der Klein-Lkw eines Russen kontrolliert. Dieser wies zahlreiche schwerwiegende technische Mängel auf. Der Lenker ist seit rund eineinhalb Jahren ohne gültigen Führerschein unterwegs, weil ihm dieser entzogen wurde.

Am Beifahrersitz befand sich ein litauischer Staatsangehöriger, der die Fahrt fortsetzen wollte. Hierzu wies er sich mit einem litauischen Führerschein aus. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte. Der Mann zeigte sich geständig. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet.