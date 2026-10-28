Steirerin verletzte sich beim Verladen eines Pferdes schwer

Pferd sollte in Hart bei Graz auf Transporter verladen werden, als es plötzlich zurückschreckte. 73-Jährige hatte Führstrick um ihre Hand gewickelt.

In Hart bei Graz kam es am Mittwochnachmittag auf dem Gelände eines Reitstalles zu einem Arbeitsunfall. Eine 73-Jährige half dort nach Angaben der Polizei beim Verladen eines Pferdes auf einen Transporter. Laut einer Zeugin wickelte sich die Frau zuvor den Führstrick um ihre Hand.

Plötzlich schreckte das Pferd zurück. Durch die ruckartige Bewegung und den starken Zug am Strick erlitt die 73-Jährige eine schwere Verletzung an ihrer Hand. Die Frau wurde von einer Angehörigen ins Krankenhaus gebracht.