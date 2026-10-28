Frau in NÖ erschossen: Jetzt gibt es ein neues Geständnis

Bester Freund von tatverdächtigem Steirer (27) wurde nach Österreich ausgeliefert. Er gibt einen Raubplan zu, will am Mord aber nicht beteiligt gewesen sein.

Im Mai erschütterte die Bluttat an einer 28-jährigen Sekretärin und Studentin in Kottingbrunn (Bezirk Baden) Österreich. Die Frau war leblos von ihren Eltern in der Wohnung gefunden worden. Erst nach der Obduktion der Leiche wurde klar: Die Frau war erschossen worden. Als Tatverdächtiger wurde bald darauf ein 27 Jahre alter Steirer festgenommen.

Der junge Mann – er war auch Sportschütze – gestand, die Frau mit drei Schüssen aus seiner Kleinkaliberpistole getötet zu haben. Als Motiv tischte der gebürtige Südoststeirer, der zuletzt im Bezirk Leibnitz gelebt hatte, den Kriminalisten mehrere Versionen auf. Zuletzt brachte er seinen besten Freund als Mittäter ins Spiel: einen gebürtigen Italiener mit Wohnsitz in Deutschland. Im August wurde der 32-Jährige in Deutschland festgenommen. Dieser Tage erfolgte die Auslieferung nach Österreich, berichtet der Kurier in seiner Online-Ausgabe am Mittwoch.

Die beiden Freunde schmiedeten Raubpläne

Demnach legte der Mann ein Geständnis ab: Sein steirischer Bekannter, bei dem er zu diesem Zeitpunkt in Untermiete gewohnt hatte, habe ihn dazu gedrängt, die Frau auszurauben. Die beiden gingen davon aus, dass die 28-Jährige viel Geld und Wertsachen besitzt. Mit einem angemieteten Auto fuhren die beiden laut dem Geständnis nach Kottingbrunn. In die Wohnung begleitete der Italiener seinen Freund nach eigenen Angaben aber nicht. Als der Steirer wieder zurück zum Auto kam, soll der 27-Jährige gesagt haben, dass er die Frau mit drei Schüssen getötet habe.

Die Verdächtigen waren „Geschäftspartner“

Der aus Norditalien stammende 32-Jährige soll 2026 zu seinem Freund in die Steiermark gezogen sein. Auf ihren Profilen in den sozialen Medien geben sich die beiden Männer als Geschäftsführer bzw. Inhaber eines in Österreich und Deutschland tätigen Tiefbauunternehmens aus. Allerdings verwenden sie dabei KI-generierte Bilder. Überhaupt hatte der Steirer offenbar in einer Scheinwelt gelebt und kaum noch echte soziale Kontakte gepflegt.