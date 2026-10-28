Auch letzter Österreicher in Wien ausgeschieden: Jurij Rodionov verlor

Trotz eines starken ersten Satzes kam für Jurij Rodionov bei den Erste Bank Open in Wien gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili das Aus.

Mit Jurij Rodionov ist Österreichs letzter im Einzel verbliebener Spieler im Hauptbewerb des ATP-500-Turniers in Wien ausgeschieden. Der 27-jährige Niederösterreicher unterlag dem in starker Form befindlichen Georgier Nikolos Basilaschwili nach 1:34 Stunden 6:7(3), 1:6. Damit wurde nichts aus der Davis-Cup-Generalprobe für das Final 8 in Bologna am 26. November zwischen Rodionov und Carlos Alcaraz. Dieser trifft nun auf den Almaty-Finalisten Basilaschwili.

Schon am Vortag war Lukas Neumayer gegen Jakub Mensik in Runde eins ausgeschieden. Letzterer verlor überraschend im ersten Achtelfinale der diesjährigen Auflage der Erste Bank Open gegen den französischen Qualifikanten Adrian Mannarino 4:6, 5:7.

Rodionov ging in Satz zwei die Luft aus

Basilaschwili ist im ATP-Ranking 95., rutschte aber dank seines Erfolges in Kasachstan dank „special exempt“ in den Hauptbewerb. Rodionov musste im ersten und dritten Game schon Breakbälle abwehren, dann aber zum 2:3 das Break zur Kenntnis nehmen. Als im sechsten Spiel bei Aufschlag Basilaschwili ein Fehler Rodionovs nach angeblich zweimaligem Aufspringen nach einer überlangen Videostudie zuungunsten des Österreichers entschieden wurde, kam so richtig Stimmung bei den 9800 Fans auf. Rodionov schaffte nach dem 2:4-Rückstand unter dem Jubel seiner Landsleute zum 5:5 den Ausgleich und erreichte nach 55 Minuten das Tiebreak. In diesem setzte sich der Favorit dann 7:3 durch.

Im zweiten Durchgang war dann beim österreichischen Davis-Cup-Helden aber die Luft heraußen. Rodionov fand schon im Auftaktgame drei Breakbälle vor, musste zum 0:2 selbst das Service abgeben und nutzte auch im dritten Game einen Breakball nicht. So geriet Rodionov rasch mit 0:5 in Rückstand. Damit wurde es nichts aus dem zweiten Wien-Achtelfinale für Rodionov, der 2020 mit einem Sieg über den Kanadier Denis Shapovalov überrascht hatte.