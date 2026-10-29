Heute fällt Zinsentscheidung: Hält auch die EZB die Füße still?

Der Rat der Europäischen Zentralbank hat die Zinsen heuer bereits zweimal erhöht. Am Donnerstag könnte – wie auch in den USA – eine Zinspause eingelegt werden, trotz der zu hohen Inflation. Eine Anhebung dürfte heuer aber dennoch noch folgen.

Die US-Notenbank Fed hat sich am Mittwoch für eine Zinspause entschieden und hat trotz der hohen Inflation keine weitere Zinserhöhung vorgenommen. Ein ähnliches Szenario gilt auch für den heutigen Donnerstag als wahrscheinlich, wenn die Währungshüter der Europäischen Zentralbank über die Zinsen entscheiden. Nachdem der EZB-Rat die Zügel im Juni und zuletzt im September angezogen hat, ist aus Sicht vieler Experten nun die Zeit zum Innehalten gekommen. Der für die Geldpolitik relevante Einlagensatz dürfte somit am Donnerstag bei 2,50 Prozent verharren. EZB-Chefin Christine Lagarde hat signalisiert, dass die Zinsen nicht im Gleichschritt mit der Inflation steigen werden.

Sie gab damit einen Hinweis auf eine mögliche Pause. Doch dürfte die EZB schon zum Jahresende nachlegen, wenn der Inflationsdruck wie von vielen Experten erwartet noch zunimmt.

Die Teuerungsrate ist vor allem aufgrund der gestiegenen Energiepreise zuletzt auf 3,8 Prozent geklettert und liegt damit bereits fast doppelt so hoch, wie von der EZB angestrebt. „In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate weiter auf mindestens vier Prozent steigen“, so die Prognose von Ulrike Kastens, Senior Economist Europe beim Vermögensverwalter DWS. Sie verweist darauf, dass sich allein aufgrund der Dauer des Energiepreisschocks Zweitrundeneffekte entwickeln könnten. Damit ist gemeint, dass sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln und die Inflation verfestigen. „Wachsamkeit vonseiten der EZB bleibt daher geboten“, fügte die EZB-Beobachterin hinzu. Neben den Inflationssorgen rückten nun auch noch die ungünstigeren Finanzierungsbedingungen stärker in den Fokus.

Kreditaufnahme verteuert

Denn der jüngste Zinsanstieg am Anleihemarkt verteuert die Kreditaufnahme in der Eurozone und dämpft damit das Wirtschaftswachstum sowie die Inflation. Die Finanzierungsbedingungen hätten sich verschärft, da die langfristigen Zinsen seit der jüngsten Sitzung der EZB spürbar gestiegen seien, erläuterte Lagarde jüngst auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Bangkok. Dies werde das Wachstum bremsen. Zudem dürfte es Unternehmen erschweren, höhere Kosten – etwa für Treibstoff infolge des Iran-Krieges – an die Verbraucher weiterzugeben. Angesichts der sehr volatilen Marktumgebung gilt für die EZB die von Bundesbankchef Joachim Nagel ausgegebene Devise, flexibel und mit „ruhiger Hand“ auf die Situation zu reagieren.

Schuldenkrise in Frankreich bereitet Kopfzerbrechen

Insbesondere die Schuldenkrise in Frankreich, dem Heimatland Lagardes, bereitet den Währungshütern allerdings immer größeres Kopfzerbrechen: Der Schuldenberg der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone ist auf einen Nachkriegsrekord von 119 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen. Die wachsende Sorge der Anleger über die angespannte Haushaltslage hat wiederum die Renditen für französische Staatsanleihen auf neue Höchststände getrieben, was die Kreditaufnahme des Staates weiter verteuert.