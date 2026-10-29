Der 59-Jährige stürzte aus erstem Stock einer Halle ab, der Lader stürzte auf ihn. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 59-Jähriger ist Mittwochvormittag in Jeging (Bezirk Braunau) bei Verladearbeiten mit einem Hoftrac in einer Halle tödlich verunglückt. Als er Säcke aus der Schaufel eines Traktors, den sein 38-jähriger Sohn bediente, mit dem Lader vom oberen Stock der Halle heraushob, kippte sein Fahrzeug plötzlich nach vorne. Der Bauer fiel vom Hoftrac fünf Meter in die Tiefe und wurde noch vom herabstürzenden Lader getroffen. Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.