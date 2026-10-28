Der TSV Hartberg stieg auf, weil bei Maric die Mischung passte

Analyse und das Bauchgefühl sind die Ingredienzen, die Tormann Luka Maric mischt, um sich im Elfmeterschießen für eine Ecke zu entscheiden.

Vergangene Saison war für Hartberg Schluss im Achtelfinale des ÖFB-Cups. Man scheiterte im Elfmeterschießen an Blau-Weiß Linz (6:7). In diesem Spieljahr setzten sich die Oststeirer im Elfmeterschießen gegen die Wiener Austria (6:4) durch und stehen im Viertelfinale. Luka Maric parierte den Elfmeter von Valentino Müller. Hartbergs Zweier-Goalie wurde zum Matchwinner und von seinen Mitspielern gefeiert. Maric kam bereits in der ersten Cup-Runde zum Zug. Da war Armin Pecsi noch nicht ganz angekommen in Hartberg. In der zweiten Runde stand der Leih-Tormann des FC Liverpool im Kasten, jetzt wieder Maric.

„Natürlich will man immer spielen, muss aber auch akzeptieren, wenn ein anderer Tormann den Vorzug bekommt“, erklärt Maric. Er freute sich aber über das Vertrauen von Trainer Markus Schopp. In der Generali-Arena gegen die Wiener Austria die Chance zu spielen zu bekommen, sei nicht selbstverständlich. „Der Trainer hat gesehen, dass ich in den letzten Wochen und Monaten hart gearbeitet habe. Deshalb hat er mich gefragt, ob ich bereit bin und spielen möchte“, erzählte der 24-Jährige.

Maric war aber noch nie nicht bereit, wenn er gebraucht wurde. Das war auch schon beim SK Sturm so. „Es kann sehr schnell gehen, wie man jetzt auch wieder bei Sturm gesehen hat. Als sogenannter ‚Zweier‘ musst du immer da sein“, sagt Maric. Dass er einen Elfmeter gehalten hat, ist kein Zufall. „Wir analysieren die Schützen und schauen, ob es ein Schussmuster gibt. Es ist eine Mischung zwischen dieser Analyse und meinem Bauchgefühl, wie ich dann agiere“, erklärt Maric. Bei Valentino Müller gab es nach Aussage von Maric zwei Möglichkeiten: Ein Schuss in die Mitte, oder eben in das Eck, für das er sich entschied. „Ich dachte, er wird als Austria-Spieler nicht in die Mitte schießen, also entschied ich mich für die Ecke. Ich hatte recht und auch ein bisschen Glück“, schmunzelte der sympathische Tormann. Dass bei diesem Spiel in Wien ausgerechnet seine Eltern, Papa Simo ist ja Zeugwart beim SK Sturm, mit im Stadion waren, freute ihn umso mehr.