Mager und verwahrlost: Kärntner wurden zwölf Tiere abgenommen

Trotz bestehenden Tierhalteverbots wurden auf einem Hof im Bezirk Klagenfurt-Land Tiere gehalten. Alleine heuer gab es schon 128 Abnahmen.

In Kärnten wurde erneut ein Fall von Tierquälerei bekannt. Am Mittwoch wurden einem Halter aus dem Bezirk Klagenfurt-Land zwölf Tiere abgenommen. Es handelte sich dabei um Pferde und Ziegen. „Es wurden auch zwei Ziegen mit zu langen Klauen vorgefunden. Dieser Zustand ist für Tiere sehr schmerzhaft und lange ungepflegte Klauen sind ein typisches Merkmal einer Vernachlässigung“, berichtet Tierschutzombudsfrau Jutta Wagner. Die Pferde waren teilweise sehr stark unterernährt.

Halteverbot auch in Deutschland

Ohne große Behördenverfahren durchgeführt werden konnte die Abnahme, weil gegen den Halter bereits ein aufrechtes Tierhalteverbot bestand. Das hat ihn bisher offenbar nicht davon abgehalten. „Sogar in Deutschland liegt gegenüber diesem Tierhalter ein Tierhalteverbot vor“, sagt Wagner. Ein Verfahren, um ein Tierhalteverbot aussprechen zu können, kann unter Umständen Monate und sogar Jahre dauern.

© Land Kärnten Zu lange Klauen bedeuten für die Tiere Schmerzen

In Kärnten werden immer wieder Fälle von Tierquälerei bekannt. Allein heuer mussten von den Amtstierärztinnen und Amtstierärzten der zuständigen Abteilung des Landes bereits 128 Tiere ihren Haltern abgenommen werden. „Unsere tierischen Mitgeschöpfe sind völlig von ihrem Tierhalter abhängig“, appelliert Wagner.