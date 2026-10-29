850.000 Liter Most und Saft aus Lavanttaler Obst gepresst

Eine gute Ernte und hervorragende Qualität: Lavanttaler Obst übernahm heuer rund 1900 Tonnen Obst. Daraus entstanden 850.000 Liter Most und Saft.

Die heurige Obsternte ist abgeschlossen. „Wir blicken auf eine logistisch herausfordernde, aber gute Ernte zurück. Bei Lavanttaler Obst wurden heuer an zwei Standorten rund 1900 Tonnen frisches heimisches Obst übernommen“, sagt Markus Grantner, Betriebsleiter von Lavanttaler Obst, im Raiffeisen-Lagerhaus in Wolfsberg.

Bereits zu Erntebeginn habe sich die hervorragende Qualität des heurigen Obstes abgezeichnet, die sich im Saisonverlauf bestätigt habe. Kräftige Aromen und eine angenehme Süße sorgten für den Geschmack von Most und Saft aus der Region.

Als größte Obstverarbeitung Kärntens verarbeitete Lavanttaler Obst heuer rund 1000 Tonnen selbst. Daraus entstanden etwa 850.000 Liter Most und Saft, die nun im hauseigenen Lager reifen. Um die Ernte zu bewältigen, war das gesamte Team gefordert. Der Dank gilt auch den zahlreichen Obstlieferanten, die hochwertiges regionales Rohprodukt bereitstellen.