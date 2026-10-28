Geheime Sitzung aufgenommen? Ex-Vizebürgermeister vor Gericht

Steirischer Lokalpolitiker soll mit Handy vertrauliche Vorstandssitzung aufgezeichnet haben. Staatsanwaltschaft sieht Missbrauch von Tonaufnahme, jetzt wird die Causa verhandelt.

Wurde die Aufnahme aktiviert und wenn ja, von wem? Diese Frage soll das Gericht unter anderem klären

Das gegenseitige Misstrauen gewisser Personen ist in dieser steirischen Gemeinde besonders ausgeprägt. So sehr, dass sich kommenden Freitag nun sogar das Gericht mit den Vorgängen beschäftigt. Zugetragen hat sich der Fall bei einer vertraulichen Vorstandssitzung in der Kommune.

Der damalige Vizebürgermeister verließ bei einem Tagesordnungspunkt, der ihn als Obmann des Sportvereines in gewissen Bereichen betraf, aus eigenem Ermessen den Raum. So weit, so gut.

Aufnahme aktiviert

Während seiner Abwesenheit soll jemand bei seinem Stuhl angekommen sein, woraufhin plötzlich sein Handy aus der Tasche fiel. Auf dem Display sah man, dass eine Aufnahme aktiviert worden war, die schon mehrere Minuten lief. Davon wurden Bilder gemacht und die Sache angezeigt.

Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Ermittlungen ein und hat jetzt Anklage erhoben. Aus ihrer Sicht fällt der Vorgang unter den Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten. Springender Punkt: Die anderen wussten nicht, dass die vertrauliche Sitzung aufgenommen wird. Theoretisch kann das mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hat jemand Dritter die Aufnahme aktiviert?

Bisher hat der Anwalt des nunmehr ehemaligen Vizebürgermeisters erklärt, dass die Aufnahme auch jemand Dritter gestartet haben könnte. Dies sei technisch trotz Bildschirmsperre möglich. Wie es genau zugegangen ist, muss nun das Gericht klären. Zeugen sollen einvernommen werden, auch eine forensische Auswertung des Mobiltelefons stand im Vorfeld im Raum.

Die Gemeinde hat sich dem Verfahren als Privatbeteiligter angeschlossen. „Wir wollen auch Klarheit, wie es wirklich passiert ist. Gibt es diese Aufnahme oder nicht“, sagt der Bürgermeister, der mit der Partei des Angeklagten nach wie vor eine Koalition bildet. Der Betroffene ist inzwischen von seinen politischen Ämtern zurückgetreten und nicht mehr im Gemeinderat.