Da fehlt ein Saxofon: „A Tribute to Charlie“

Am 3. November wäre der Grazer Saxofonist Karlheinz Miklin schon wieder 80 Jahre alt geworden. Ein Sextett aus Wegbegleitern feiert deshalb „Charlie“ und seine Musik.

Es gibt Musiker, die werden mit jedem Jahr ein bisschen unsterblicher. Da scheint das Alter egal. So konnten wir uns Karlheinz Miklin (KHM) schon damals nicht als Achtzigjährigen vorstellen und heute schon gar nicht (das gilt übrigens auch für Jimi Hendrix). Wenn er es nun in wenigen Tagen tatsächlich geworden wäre, würden wir es nicht glauben. Immerhin ist er am Höhepunkt seiner musikalischen Laufbahn in der Form seines Lebens gegangen.

Seine letzten Konzerte waren seine besten. Wohl auch, weil er sich darin eine solistische Freiheit erobert hatte, die uns indirekt näher brachte, ihn uns mehr eröffnete als so manches Wort in einer langen Freundschaft. Am 3. November wäre der Grazer Saxofonist und Komponist also 80 Jahre alt geworden. Diese letzten Konzerte von Charlie, wie ihn seine Freunde und Bühnenkollegen nannten, werden wir auch immer in Erinnerung haben. Das ist ja sowieso die persönlichste Art, einen 80. Geburtstag zu feiern: nicht mit der Frage, wie alt jemand geworden wäre, sondern damit, was von ihm geblieben ist.

Die Musik seines Vaters will auch sein Sohn weitertragen. So hat nun Karlheinz Miklin Junior (55; u. a. The Base, Following Footsteps) anlässlich der runden Jahreszahl „ein Sextett aus ehemaligen Wegbegleitern“ ins Leben gerufen, um damit „auf einer kleinen Tour live an ihn und seine Musik zu erinnern“. Immerhin war auch er, der Junior, über zwanzig Jahre lang als Schlagzeuger im Trio seines Vaters zugange und hat natürlich auch in anderen Formationen mit ihm gespielt.

Sämtliche Mitglieder dieser Tribute-Band sind nicht nur ausgezeichnete, namhafte Musiker, sondern waren auch durch eine gemeinsame Geschichte mit KHM eng verbunden. Und nein, der in die Band geholte bekannte US-Posaunist Luis Bonilla, mittlerweile Posaunenprofessor am Jazzinstitut der KUG, hatte vorher noch nie ein offizielles Konzert mit KHM gespielt. Obwohl die beiden freundschaftlich verbundenen Musiker schon konkrete Pläne für ein gemeinsames Quartett (zusammen mit dem Bassisten Morten Ramsbøl und Karlheinz Miklin Jr.) fassten. Karlheinz Miklin verstarb im Juni 2019 überraschend im Alter von 72 Jahren, nur wenige Monate vor dem geplanten Debüt dieser neuen Band. Nun, vielleicht lässt man sich auch noch einen sportlicheren Namen für diese Band einfallen. Es lebt sich einfach länger.