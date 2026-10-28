Kärntner Anwälte warnen: Scheidung per KI kann teuer werden

Immer öfter bringen Mandanten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz vorgefertigte Schriftsätze mit in die Kanzlei. Doch diese sind oft fehlerbehaftet, im Ernstfall kann das teuer werden.

Zu lesen sind die Dokumente meist gut, mit denen Klienten in Anwaltskanzleien auftauchen. Zahlreiche Paragrafen, detaillierte Vereinbarungen und jede Menge juristische Fachbegriffe bekommt man, wenn man zum Beispiel ChatGPT bittet, einen Scheidungsvergleich aufzusetzen.

Die Klagenfurter Rechtsanwälte Margot Tonitz und Michael Rainer von TRRP Rechtsanwälte warnen vor den Folgen. „Da gibt es Ausführungen, die in keinen Scheidungsvergleich gehören“, sagt Tonitz. Dass Klienten mit fertigen Vertragsentwürfen in die Kanzlei kommen, ist für die beiden Rechtsanwälte keine Seltenheit mehr. Eheverträge, Unterhaltsberechnungen, Scheidungsvereinbarungen – die künstliche Intelligenz liefert auf beinahe jede Rechtsfrage eine Antwort. Nur stimmen muss sie deshalb noch lange nicht.

Grundlage oft deutsches Recht

Besonders problematisch wird es, wenn KI-Systeme wie ChatGPT, Claude oder Gemini deutsches und österreichisches Recht vermischen. „Die Antworten klingen oft so überzeugend, dass man gar nicht auf die Idee kommt, daran zu zweifeln“, sagt Rainer. Doch bei einer Scheidung gehe es nicht nur um juristische Formulierungen, sondern vor allem die Erfassung von Zusammenhängen. Wer bekommt was? Was passiert mit Schulden? Wie schaut es mit dem Unterhalt aus? „Besonders heikel sind Vereinbarungen über den Ehegattenunterhalt. Wer auf Unterhalt verzichtet, muss wissen, welche Folgen dieser Schritt hat. Ob ein Verzicht wirksam ist und wie weit er reicht, hängt oft von einzelnen Formulierungen und der einschlägigen Rechtsprechung ab. Gerade beim Unterhaltsverzicht kann ein einziges Wort einen gewaltigen Unterschied machen“, warnen die Anwälte. Auch bei der Berechnung des Kindesunterhalts stößt die KI an Grenzen.

Kosten gespart, doch später wird es teuer

Für eine erste Orientierung oder zur Vorbereitung eines Beratungsgesprächs könnte die KI sinnvoll sein. Eine rechtliche Prüfung ersetze sie aber nicht. „Wir müssen wissen, wann ein Vergleich sinnvoll ist und wann nicht. Wir verhandeln, entwickeln eine Strategie und begleiten unsere Mandantinnen und Mandanten auch durch ein Gerichtsverfahren. Das nimmt uns keine KI ab“, sagt Rainer. Wer Ehevertrag oder Scheidungsvergleich von ChatGPT erstellen lässt, solle ihn vor der Unterzeichnung anwaltlich prüfen lassen, wird empfohlen. Was zunächst Beratungskosten spart, könnte später zu kostspieligen Auseinandersetzungen führen.