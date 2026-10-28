Katharina Gallhuber musste sich einer Arthroskopie am Knie unterziehen und wird demnach die ersten Slalom-Rennen der Saison verpassen.

ÖSV-Skirennläuferin Katharina Gallhuber wird den Auftakt in den Slalom-Weltcup verletzungsbedingt verpassen. Wie die 29-jährige Niederösterreicherin am Mittwoch auf Instagram mitteilte, muss sie nach einer Knie-Arthroskopie kürzertreten und „die ersten Rennen ausfallen lassen“. Die ersten Slalom-Bewerbe der laufenden Saison finden in Levi in Finnland (14. November), in Gurgl in Tirol (21. November) und in Killington in den USA (29. November) statt.

Nach einer kurzen Pause steht in Courchevel (22. Dezember) in Frankreich der vierte Slalom der Saison auf dem Programm. „Mein Blick bleibt nach vorne gerichtet und ich werde alles tun, um bald wieder auf der Piste zu stehen“, kündigte Gallhuber, Olympia-Dritte 2018 im Slalom sowie -Zweite im Teambewerb, an.