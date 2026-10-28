Lienzer Schülerinnen halfen der Kinderkrebshilfe

Drei Schülerinnen der MS Egger-Lienz verkauften Bastelarbeiten bei einem Flohmarkt. Der Erlös von knapp 800 Euro wurde der Kinderkrebshilfe überreicht.

Im Rahmen des projektorientierten Lernens setzten drei Schülerinnen der Mittelschule (MS) Egger-Lienz eigenständig ein Projekt der Nächstenliebe um: Sie planten und gestalteten verschiedene Bastelarbeiten, die sie anschließend bei einem Flohmarkt zum Verkauf anboten. Dadurch gelang es ihnen, die beachtliche Summe von knapp 800 Euro zu erzielen.

Der gesamte Erlös wurde an die Kinderkrebshilfe Osttirol gespendet. Bei der Scheckübergabe würdigten Gerold Trimml, Obmann der Kinderkrebshilfe Osttirol, Direktorin Gabriele Schwab sowie Klassenlehrerin Stefanie Salfinger-Tabernig das Engagement der drei Schülerinnen. Das erfolgreich abgeschlossene Projekt zeigt, wie projektorientiertes Lernen nicht nur Kreativität, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein fördert, sondern auch soziales Engagement stärkt.