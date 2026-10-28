Die Erste Bank Open sind nicht auf Lokalmatadore angewiesen, bieten ÖTV-Spielern aber ein Sprungbrett. Viele konnten das noch nicht nützen – auch nicht Jurij Rodionov.

Der Roland-Rainer-Platz – also dort, wo das Wiener Stadthallen-Turnier beheimatet ist – hat in seiner Geschichte schon viele österreichische Tennisspieler kommen und gehen gesehen. Horst Skoff (1988), Jürgen Melzer (2009, 2010) und Dominic Thiem (2019) verabschiedeten sich sogar mit der Siegertrophäe in Händen, Thomas Muster (1988, 1993, 1995), Skoff (1990) und Andreas Haider-Maurer (2010) hatten es in der Donaustadt immerhin bis ins Finale geschafft. Doch der Mehrzahl der rot-weiß-roten Vertreter war in den bisherigen 52. Auflagen des Tennis-Klassikers zwar ein kurzer Auftritt im Rampenlicht, aber kein Durchbruch auf der großen Tennisbühne gegönnt.

Oder können Sie sich noch an Wolfgang Schranz erinnern? Der Salzburger, einst die Nummer 136 der Welt, schlug zwischen 1994 und 1998 dreimal in Wien auf, schaffte allerdings nie die erste Hürde. Oder klingelt es vielleicht beim Namen Zbynek Mlynarik? Der in Tschechien geborene Österreicher, der im Ranking bis auf Platz 206 kletterte und später einen allerdings längst wieder geschlossenen Eissalon in Beverly Hills betrieb, erhielt 2000 eine Freikarte für Wien, war aber in der ersten Runde gegen Cedric Pioline chancenlos. Auch Rainer Eitzinger dürfte nur noch den eingefleischteren Tennisfans ein Begriff sein. Der Tiroler überstand 2005 die Qualifikation und schaffte es sogar bis ins Achtelfinale, wo er David Nalbandian mit 1:6, 5:7 unterlag. Sein Karriere-Hoch erreichte er im Jahr darauf als ATP-Nummer 166.

© Thomas Bachun Der Tiroler Rainer Eitzinger

Das Turnier in der Bundeshauptstadt stand mit seiner Vergabe von Wildcards (für den Hauptbewerb oder die Qualifikation) seit jeher als mögliche Startrampe für eine rot-weiß-rote Karriere. Immerhin offeriert das Heimturnier ÖTV-Spielern die Chance, nicht nur wichtige Punkte und Preisgeld, sondern auch Erfahrungen zu sammeln. Allerdings verkomplizierte sich die Situation ab 2015, als das Turnier zu einem ATP500-Event aufstieg. Seitdem ist es außer Thiem keinem heimischen Spieler gelungen, sich direkt für den Hauptbewerb zu qualifizieren. Und obwohl Turnierdirektor Herwig Straka keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem ÖTV hat und sich in der glücklichen Lage befindet, dass das von internationalen Stars gespickte und in den vergangenen Jahren stets ausverkaufte Stadthallen-Spektakel längst nicht mehr von Lokalmatadoren abhängig ist, berücksichtigt der Grazer jedes Jahr zwei bis drei Österreicher mit einer Wildcard.

Erste Bank Open Spielort: Stadt- und Marx-Halle, Wien. Ergebnisse, 1. Runde: Basilaschwili (GEO) – Rodionov (AUT) 7:6, 6:1, Medwedew (RUS/3) – Merida (ESP) 7:6, 6:1, Musetti (ITA) – Tiafoe (USA/6) 7:6, 7:5, Griekspoor (NED) – Nakashima (USA) 6:1, 4:6, 7:6; 2. Runde: Mannarino (FRA) – Mensik (CZE/8) 6:4, 7:5, Programm, heute, Center Court (ab 13.30 Uhr): Medwedew – Norrie (GBR), Alcaraz (ESP/2) – Basilaschwili , Zverev (GER/1) – Griekspoor, Cobolli (ITA/4) – Berrettini (ITA).

Heuer erhielt Jurij Rodionov für seine Rolle als Davis-Cup-Held gegen Belgien eine Freikarte für den Hauptbewerb, die beiden Bresnik-Schützlinge Lukas Neumayer und Joel Schwärzler jeweils ein Ticket für die Qualifikation. Neumayer konnte seine nützen und schaffte es mit zwei Siegen über Top-100-Spieler ins Hauptfeld, wo er allerdings gegen Jakub Mensik klar das Nachsehen hatte. Er könne von dem Turnier viel mitnehmen, erklärte der 24-Jährige, aktuell die Nummer 168 im Computer.

© GEPA pictures Für Lukas Neumayer war heuer gegen Jakub Mensik in Runde eins Endstation

Das ist dem Salzburger für seine weitere Laufbahn auch absolut zu wünschen, doch hatten in der Vergangenheit auch schon Schranz, Eitzinger, Mlynarik und viele mehr selbigen hoffnungsvollen Satz getätigt. Außer Frage steht, dass sämtliche jemals in Wien aufgetretenen Österreicher hervorragende Tennisspieler waren, doch der Sprung in die Top 100 oder noch weiter nach oben wollte bis dato nur den Wenigsten gelingen.

Basilaschwili für Rodionov zu stark

Und wie steht es mit Rodionov? Der 27-Jährige durfte sich heuer zum vierten Mal dank einer Wildcard im Wiener Hauptbewerb beweisen. 2020 konnte er in der ersten Runde sensationell Denis Shapovalov aus dem Weg räumen – zumindest bis 2027 bleibt dies jedoch sein einziger Erfolg auf dem Stadthallen-Parkett. So hatte der Österreicher diesmal in der Auftaktrunde gegen den im bärenstarken Feld vermeintlich „leichten“ Gegner, den Georgier Nikolos Basilaschwili, mit 6:7, 1:6 das Nachsehen und verpasste ein Achtelfinal-Duell mit Superstar Carlos Alcaraz. Damit reiht sich der Linkshänder („Ich war am Anfang sehr nervös und der Aufschlag hat mich im Stich gelassen. Aber ich weiß, das Potenzial ist da, ich muss nur noch konstanter werden“), der in der Weltrangliste derzeit auf Position 137 zu finden ist, zumindest vorerst auch in jene ÖTV-Spieler ein, denen der letzte, entscheidende Knopf nicht aufgehen will.

Straka vertritt übrigens die Philosophie, dass in Wien das Turnier der Star ist. Trotzdem bleibt zu hoffen, dass das Stadthallen-Spektakel in naher Zukunft auch wieder einen Star aus Österreich auf seiner Bühne präsentieren kann.