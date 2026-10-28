So verschärft Spotify die Überprüfung von Family-Abos

Kunden werden aufgefordert, vor Ort einen QR-Code am Smartphone des Hauptnutzers zu scannen. Damit will Spotify feststellen, ob man wirklich zusammenwohnt. Nutzer haben bereits einen Trick gefunden.

Der Musikstreamingdienst Spotify will nun strenger bei der Kontrolle von Premium-Duo- sowie Family-Abos vorgehen. Das Angebot richtet sich an bis zu sechs Personen, die alle an derselben Adresse wohnen müssen. Dieses kostet 20,99 Euro pro Monat, vergleichsweise günstiger als ein Einzelabo, das es seit der Erhöhung der Preise vor rund einem Jahr für monatlich 10,99 Euro gibt. Spotify Duo für 16,99 Euro pro Monat ist für zwei Nutzer gedacht, die in einem Haushalt leben.

In den Nutzungsbedingungen von Spotify ist zu lesen: „Um das Premium-Family-Abo nutzen zu dürfen, müssen der Hauptnutzer und die bis zu fünf (5) Inhaber von Unterkonten Familienmitglieder sein, die ihren Wohnsitz an derselben Adresse haben.“ Einige Kunden - etwa Freundesgruppen oder Arbeitskollegen - wollen jedoch Geld sparen und nutzen das Duo- oder Family-Abo, ohne gemeinsam unter einem Dach zu wohnen. Diesem Trick will Spotify laut Medienberichten einen Riegel vorschieben.

QR-Codes ändern sich alle paar Sekunden

Spotify setzt dabei nun auf eine Vor-Ort-Verifizierung mittels dynamischer QR-Codes, die sich alle paar Sekunden ändern. Der Hauptnutzer des Abonnements, der sogenannte Plan Manager, ruft den Code in seiner Spotify-App auf. Das Abo-Mitglied muss diesen QR-Code anschließend mit der eigenen Handykamera scannen. Dafür müssen sich beide am selben Ort befinden. Screenshots können dafür nicht verwendet werden, nachdem sich die Codes ständig verändern.

Ab der ersten Aufforderung, den Wohnort durch den QR-Code zu verifizieren, bleiben den Nutzern von Duo- oder Family-Abos sieben Tage Zeit. Nach Ablauf dieser Frist verlieren Kunden laut Angaben des schwedischen Streamingdienstes ihr Abonnement, ihr Spotify-Account wird auf die kostenlose Version inklusive Werbung zurückgestuft. Weiters wird eine zwölfmonatige Sperre verhängt - die Nutzer können so lange keinem anderen Family- oder Duo-Abo beitreten, jedoch zum bisherigen Abo zurückkehren, berichtet „chip.de“.

Nutzer setzen auf Trick

Einige Nutzer zeigen sich über die neue Maßnahme von Spotify verärgert. „Seit wann muss eine Familie zusammenleben, um als Familie zu gelten? Tut mir leid, aber das ist so dumm“, wurde unter einem Artikel des IT-Portals „Android Authority“ kommentiert. Laut der Webseite setzen einige User jedoch auf einen Trick, die Vor-Ort-Verifikation zu umgehen: Die QR-Codes lassen sich auch über geteilte Bildschirme scannen, dazu müssen sich die beiden Geräte nicht am selben Ort befinden.

Bei der neuen Methode handelt es sich nicht um Spotifys ersten Versuch, gegen nicht vorgesehene gemeinsame Abos vorzugehen. 2018 hatte die Plattform mit GPS-Überprüfungen für Kritik gesorgt. 2019 folgte die Aktualisierung der Nutzungsbedingungen, Spotify führte regelmäßige Standortüberprüfungen ein. Nach Widerstand der Nutzer wegen Datenschutz-Bedenken wurden die Kontrollen abgeschwächt. Laut „Android Authority“ führen auch andere Musik- und Videostreaming-Anbieter haushaltsbezogene Tests durch, etwa durch regelmäßiges Einloggen in WLANs.