Erneut Schiff vor Küste Bulgariens von Drohnen getroffen

Ein griechisches Containerschiff ist bulgarischen Angaben zufolge vor der Schwarzmeerküste des Landes von Seedrohnen angegriffen worden. Das unter liberianischer Flagge fahrende Schiff sei in der ausschließlichen Wirtschaftszone Bulgariens rund 39 Kilometer südöstlich von Schabla von drei Drohnen getroffen worden, sagte Verteidigungsminister Dimitar Stojanow. Die Besatzung sei evakuiert worden, heißt es aus Sicherheitskreisen.

Der bulgarische Rundfunk berichtete, das Schiff sei auf dem Weg vom israelischen Haifa ins rumänische Konstanza gewesen. Wer für den Angriff verantwortlich ist, blieb zunächst unklar. In den vergangenen Wochen sind mindestens sechs Handelsschiffe vor der Küste des EU- und NATO-Mitglieds angegriffen worden. Die Ukraine macht Russland dafür verantwortlich. Bulgariens Ministerpräsident Rumen Radew erklärte, die Attacken schienen Russland zu nützen. Moskau weist eine Beteiligung zurück.