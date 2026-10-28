Elektroauto durchschlug in Eggersdorf Mauer eines Gebäudes

Fahrzeug blieb in Wirtschaftsgebäude stecken. Leicht verletzter Lenker (53) rettete sich über den Kofferraum. Ihm wurde der Führerschein abgenommen

Laut eigenen Angaben war der 53-jährige Lenker am Steuer seines Elektroautos eingeschlafen. Daher kam es am Dienstag gegen 22 Uhr in Purgstall (Gemeinde Eggersdorf bei Graz) zu einem spektakulären Unfall. Das Fahrzeug kam links von der Fahrbahn ab und krachte in ein Wirtschaftsgebäude. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Mauer eingerissen, das Auto blieb zur Hälfte im Gebäude stecken.

Der Fahrer aus Graz-Umgebung kam dabei relativ glimpflich davon. Er konnte sich selbst durch das Heck seines Fahrzeugs befreien. Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten den sichtlich geschockten Mann. Er wurde später im LKH-Uniklinikum ambulant behandelt. Die Polizei, die durch den automatischen E-Call des Fahrzeugs alarmiert worden war, führte einen Alkomat-Test bei dem Lenker durch. Dieser ergab eine leichte Alkoholisierung, der Führerschein wurde dem 53-Jährigen daraufhin abgenommen.

1 / 3 Das Auto durchbrach die massive Außenmauer © FF Hart-Albersdorf

Eine Herausforderung wurde für die insgesamt 37 eingesetzten Kräfte der Feuerwehren Hart-Albersdorf und Eggersdorf die Bergung des Unfallfahrzeugs. Einerseits war das Gebäude durch die Schäden akut einsturzgefährdet, zudem ging von der Hochvoltbatterie des E-Autos eine potenzielle Gefahr aus. Mit schwerem Gerät, Geschick und professioneller Absicherung gelang es den Feuerwehrleuten unter der Einsatzleitung von Klaus Rosenberger (FF Hart-Albersdorf) schließlich, das Fahrzeug herauszuziehen und die Einsatzstelle zu stabilisieren.

Ähnlicher Unfall in der Nähe endete tödlich

Bei den eingesetzten Helfern weckte der Unfall am Dienstag traurige Erinnerungen an ein Drama, das sich etwa einen Monat zuvor nur wenige Kilometer entfernt abgespielt hatte. Im Eggersdorfer Ortsteil Brodersdorf war ein 19-jähriger Einheimischer mit seinem Auto von der B 65 abgekommen und in ein Mehrparteienhaus geprallt. Der junge Mann verstarb kurze Zeit später im LKH-Uniklinikum Graz.