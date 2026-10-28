Halloween in US-Zoo: Süße Seeotter spielen Basketball mit Kürbissen

Die Tage vor Halloween vertreiben sich die Tiere im Oregon Zoo in Portland mit Kürbissen. Die Seeotter begeistern mit ihrem Basketball-Talent.

Die Seeotter im Oregon Zoo in der US-Stadt Portland haben schon in der Vergangenheit ihr sportliches Talent unter Beweis gestellt. Die im Wasser lebenden Marder sind wahre Basketballprofis und werfen in ihrem Becken gerne Bälle in den steinernen Korb an einer Felswand. Für die Zoobesucher ist das ein beliebtes Spektakel. Die Seeotter trainieren regelmäßig – High Five mit ihren Tierpflegern und Fisch als Belohnung inklusive. Die tägliche Bewegung soll das Wohlbefinden der Tiere fördern und sie vor der Gelenkserkrankung Arthritis schützen.

Was mit den grellen, orangefarbenen Bällen funktioniert, lässt sich jetzt in den Tagen vor Halloween auch mit Kürbissen machen. Auf Videos, die der Oregon Zoo in sozialen Netzwerken geteilt hat, sieht man die Seeotter, wie sie ihrem Lieblingssport auch mit Kürbissen nachgehen. Die Otter nehmen die Frucht zwischen die Pfoten und strecken sich aus dem Wasser. Dann werfen sie den Kürbis-Basketball zielstrebig und treffen genau.

Biber, Kattas und Elefanten

Der Oregon Zoo hat den bevorstehenden Halloween-Abend zum Anlass genommen, noch mehr Tiere mit Kürbis-Begegnungen auf dem X-Account zu zeigen. So knabbern etwa die Biber an einem geschnitzten Grusel-Kürbis und schwimmen mit dem unbekannten Objekt davon.

Die Kattas erkunden neugierig, was sich wohl in den ausgehöhlten Kürbissen, die ihre Tierpfleger ins Gehege legten, befinden mag. Die kleinen Primaten testen ebenfalls, ob Kürbis auf der Liste ihrer Lieblingsspeisen landen soll.

Die Elefanten im Oregon Zoo wiederum rollen die Kürbisse mit ihrem Rüssel über den Boden, bis sie erkennen, dass ihnen das Zermatschen der orangen Frucht doch noch mehr Freude bereitet. Und dann ab damit ins Maul - Mahlzeit und Happy Halloween!