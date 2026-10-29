Wer bestimmt, was gesund ist? Theaterstück hinterfragt unsere Gesellschaft

Effe U Knust beschäftigt sich in ihrem neuen Stück „Las Weinberge“ mit unseren Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit. Uraufgeführt wird es am 4. November im Theater Halle 11 in Klagenfurt.

Was bedeutet es, gesund zu sein, wenn die Welt aus den Fugen gerät und gesellschaftliche Systeme zunehmend kränkeln? Warum müssen wir in einer leistungsfixierten Gesellschaft immer funktionieren? Und wer entscheidet eigentlich, was als krank und was als gesund gilt? Die Autorin Effe U Knust hat sich während eines Reha-Aufenthalts intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt – ausgehend von der Literatur, die sie mit kritisch-feministischem Blick gelesen hat: Alexandre Dumas’ „Kameliendame“, Thomas Manns „Zauberberg“ und vor allem auch Christine Lavants „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus“.

Grenze zwischen Fürsorge und Kontrolle

Entstanden ist daraus ihr Stück „Las Weinberge“, das sich mit gesellschaftlicher Normierung, weiblicher Selbstbestimmung und der „fragilen Grenze zwischen Fürsorge und Kontrolle“ beschäftigt. Uraufgeführt wird es am 4. November in der Inszenierung von Anja M. Wohlfahrt – als Auftragsarbeit des klagenfurter ensembles in Ko-Produktion mit dem Grazer Theater am Lend. Für die Kärntner Regisseurin und Effe U Knust ist es bereits die vierte Zusammenarbeit. Gemeinsam haben sie auch intensiv an der Endfassung gearbeitet: „Wir werden parallel dazu auch in einer kleinen Ausstellung die verschiedenen Textfassungen zeigen, die entstanden sind“, erzählt Wohlfahrt bei einem Pressegespräch.

© Edi Haberl Regisseurin Anja M. Wohlfahrt

Im Mittelpunkt des Stücks steht Jazmin, die aufgrund eines Lungenleidens auf Reha ist und durch die Weinberge wandert. Dieses Motiv nimmt Wohlfahrt auch in ihrer Inszenierung auf: „Wir spielen von der Bar bis in den Bühnenraum“, verrät sie. In die textintensive Rolle der Jazmin schlüpft die gebürtige Kärntnerin Clara Diemling, die am klagenfurter ensemble heuer schon in der Ernst-Jandl-Revue „kunstschmutzen“ zu sehen war. Ihr zur Seite steht der Musiker Stefan Gfrerrer, der dem Gedankenstrom live auf der Bühne den passenden Sound verleiht. Und so viel sei nach einer kurzen Kostprobe verraten: Das Zusammenspiel der beiden ist ausgesprochen hörenswert.