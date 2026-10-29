Kinderkrippe in Gaisfeld wurde mit Feier offiziell eröffnet

Die Kinderkrippe „Spatzennest“ ergänzt seit September das Betreuungsangebot in Krottendorf-Gaisfeld. Nun wurde zur Eröffnungsfeier geladen.

Mit den Mitarbeitern der Kinderkrippe, Gemeinde und den am Umbau beteiligten Firmen eröffnete Bürgermeister Lukas Vogl die Kinderkrippe offiziell

Rund eineinhalb Monate, nachdem die Gemeinde-Kinderkrippe „Spatzennest“ in Gaisfeld eröffnet wurde, wurde am Dienstag die offizielle Einweihungsfeier abgehalten.

Bürgermeister Lukas Vogl begrüßte die anwesenden Gäste, darunter Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Gemeindebedienstete sowie Vertreterinnen und Vertreter der am Bau beteiligten Firmen. Im Rahmen seiner Ansprache stellte er auch das Team der Kinderkrippe vor, das von der Einrichtung sozKom gestellt wird. Die Geschäftsführerin von sozKom, Kathrin Stern, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld und wünschte den Eltern und Kindern viel Freude im neuen Haus.

1 / 20 Klicken Sie sich durch die Fotos der Eröffnungsfeier! © Robert Cescutti

Gemeinsam mit den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten wurde das Band durchgeschnitten. Danach hatten alle Gäste die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Für das leibliche Wohl war mit Speis und Trank sowie frisch gebratenen Kastanien gesorgt. In gemütlicher Atmosphäre fand die Eröffnungsfeier ihren Ausklang.