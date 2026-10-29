In diesem Kärntner Fitnessstudio trainieren auch Menschen über 90

Das Injoy Feldkirchen feiert heuer sein 30-Jahr-Jubiläum. Chef Christian Wurzer begleitet seine Kunden seit 20 Jahren und denkt nicht ans Aufhören.

Seit insgesamt 30 Jahren wird in der Lastenstraße 12 in Feldkirchen trainiert. Anfangs noch unter dem Namen „FitPlus“, ehe Christian Wurzer (64) vor 20 Jahren den Standort übernahm und daraus ein Fitnessstudio der Franchise-Marke Injoy machte. „Wir haben uns von der Muckibude zum Gesundheitsstudio entwickelt“, erklärt Wurzer, der fünf Mitarbeiter beschäftigt.

So gibt es etwa ein elektronisches Zirkeltraining, bei dem alle Gewichtsvorgaben und Wiederholungsraten im Gerät gespeichert sind, oder sensomotorisches Training für Menschen mit Beeinträchtigungen. „Unser Fokus liegt außerdem auf therapeutischem Training für Menschen, die gerade ein neues Hüft- oder Kniegelenk bekommen haben, und auf unserem Gymnastikprogramm“, führt Wurzer aus. Zusätzlich gibt es noch einen Wellnessbereich mit einer Außensauna. Den klassischen Bodybuilder sucht man im Injoy Feldkirchen vergebens.

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Mitgliederzahlen gibt Wurzer keine bekannt, aber das Durchschnittsalter der Trainierenden beträgt mittlerweile etwa 50 Jahre. Einer der ältesten Kunden ist 91 Jahre alt: „Gerade die Älteren kommen bis zu fünfmal pro Woche und machen etwas für ihre Gesundheit.“

Neuer Cardio-Bereich

Um den Mitgliedern immer wieder etwas Neues bieten zu können, wird laufend investiert: „Heuer wird noch der gesamte Cardio-Bereich erneuert. Grundsätzlich sind aber alle Geräte bei uns am neuesten Stand der Technik.“ Das Injoy in Feldkirchen hat – im Gegensatz zu vielen anderen Fitnessstudios – nicht rund um die Uhr geöffnet, sondern fixe Öffnungszeiten. Das Basisabo kostet 70 Euro pro Monat.

Obwohl Wurzer im nächsten Jahr das Pensionsantrittsalter erreicht, wird er sein Studio weiterführen: „Es ist keine Übergabe geplant. Ich fühle, dass es noch geht und solange die Gesundheit passt, werde ich weitermachen.“ Gefeiert wurde das 30-Jahr-Jubiläum übrigens mit einer Jubiläumswoche im Oktober und einem Oktoberfest.