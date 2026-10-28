Kehlsteinhaus-Brand: „Ein Haus von Hitler auf einem Gipfel – das fasziniert viele“

Die Ruine ist abgesperrt, die Ermittlungen laufen. Zugleich stellt sich die Frage, welche Bedeutung der historisch belastete Ort künftig haben wird.

Laubbäume in Gelb, Orange und Rot säumen die kurvige Straße hinauf zum Obersalzberg. Am Dienstagvormittag sind nur wenige Autos unterwegs. Auch auf dem Parkplatz vor der Dokumentation Obersalzberg sind noch zahlreiche Plätze frei, berichten die „Salzburger Nachrichten“. Vor dem Museum blicken einige Besucher auf die schneebedeckten Berchtesgadener Alpen. Eine Familie aus Baden-Württemberg hat gerade die Ausstellung „Idyll und Verbrechen“ besucht. „Vor allem für die Kinder war das sehr wichtig und interessant“, erzählt die Mutter. Ihre Stimme ist gedämpft.

Neben ihr deutet eine Frau auf einen Berggipfel, einige Kilometer entfernt. Auf seiner Spitze zeichnet sich die Silhouette eines Gebäudes ab – oder besser gesagt: einer Ruine. Von Freitag auf Samstag ist das Kehlsteinhaus, international auch als „Eagle’s Nest“ bekannt, fast vollständig ausgebrannt. „Wir hätten Tickets gebucht“, erzählt die US-Amerikanerin aus Texas. Sie seien nur wegen der Geschichte hier, betont ihr Begleiter. „Ich bin kein Nazi-Fan.“

Die Faszination für den Ort ist dennoch spürbar. Das bestätigt auch David Dorn, Bildungsreferent in der Dokumentation Obersalzberg. „Da gibt es ein Haus von Adolf Hitler, das auf einem Gipfel steht. Das fasziniert viele“, erklärt Dorn. Seit dem Brand würden Besucherinnen und Besucher vermehrt Fragen zum Kehlsteinhaus stellen.

Ich kann niemandem empfehlen, dort hinzugehen. — David Dorn, Bildungsreferent Dokumentation Obersalzberg

Dabei werde das Gebäude häufig mit dem Berghof verwechselt, Hitlers ehemaligem Wohnsitz am Obersalzberg. Vom Berghof existieren zahlreiche historische Fotografien und Filmaufnahmen, die auch im Internet zu finden sind. „Wir müssen dann erklären: Der Berghof steht nicht mehr“, sagt Dorn. Das ehemalige Domizil Hitlers ist bei Kriegsende abgebrannt, die Ruine wurde in den 1950er-Jahren abgetragen. Der Ort ist heute von Bäumen bewachsen.

1 / 3 Die Shuttlebus-Fahrten zum Kehlsteinhaus sind derzeit eingestellt © SN/Hannah Kirchgasser

Auch die historische Bedeutung des Kehlsteinhauses müsse eingeordnet werden, erklärt Dorn. Obwohl es eng mit Hitler verbunden ist, spielte es für die politischen Entscheidungen des NS-Regimes keine so zentrale Rolle, wie manche Besucher vermuten. Das „Teehaus auf dem Kehlstein“ war als Ausflugs- und Rückzugsort für den „Führer“ gedacht. Aber auch, um Gäste und Diplomaten zu dem imposanten Ort zu führen.

Doch wie groß ist die Gefahr, dass die Ruine künftig zu einem Anziehungspunkt für Rechtsextremisten und Neonazis wird? Dorn sieht darin nicht unbedingt eine neue Entwicklung. „Wer sich als Rechtsradikaler für den Ort interessiert, der kommt auch so her“, erklärt er. Schon vor dem Brand habe es Menschen gegeben, die das Kehlsteinhaus aus einer besonderen Faszination für Hitler aufsuchten. Diese könne von einem unkritischen Interesse an der Geschichte bis hin zur Bewunderung für den Diktator reichen. Derzeit wird das Gelände von der Polizei bewacht. „Ich kann niemandem empfehlen, dort hinzugehen“, sagt Dorn.

Ermittlungen laufen weiter

Das Haus am Kehlstein ist nicht so einfach zu erreichen – normalerweise wird es mit Bussen der Deutsche-Bahn-Tochter RVO auf der Kehlsteinlinie für die vielen Touristen aus dem In- und Ausland angesteuert. Die letzten 100 Höhenmeter überwindet man in der Regel mit dem Lift oder über den Fußweg. Derzeit sind der Kehlstein-Rundweg und die direkten Zustiege zum Kehlsteinhaus gesperrt. Auch der Abstieg über das Kehlsteinhaus etwa vom Klettersteig Mannlgrat kommend ist derzeit nach Angaben des Deutschen Alpenvereins Berchtesgaden nicht möglich.

© AFP/Kerstin Joensson Seit dem Brand ist der Shuttlebus zum Kehlstein eingestellt

Wie groß die Schäden durch das Feuer tatsächlich sind, ist noch unklar. Weite Teile des Gebäudes wurden zerstört, der Schaden dürfte in die Millionen gehen. Währenddessen laufen auch die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Die Kriminalpolizei sicherte am Dienstag erneut Spuren am Tatort. Die Sperrzone um das Kehlsteinhaus ist bis auf Weiteres aufrecht. Die Polizei geht davon aus, dass der Brandstifter bereits in Gewahrsam ist. Der Mann, der am Freitagabend festgenommen worden war, habe eine Flex bei sich gehabt und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft, hieß es im Bayerischen Innenministerium in München. Er habe die Brandstiftung auch bereits zugegeben.

Wie geht es mit dem Kehlsteinhaus weiter?

Der 33-jährige Mann war Feuerwehrleuten aufgefallen, die sich auf der Anfahrt Richtung Kehlsteinhaus befanden, als ihnen ein Motorradfahrer entgegenkam. Wegen der Anzeichen für psychische Probleme war er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein in eine geschlossene Psychiatrie gebracht worden.

Neben der Aufklärung des Brandes stellt sich die Frage, wie es mit dem Kehlsteinhaus weitergeht. Im Innenministerium wurde betont, ein Wiederaufbau 1:1 wie vor dem Brand stehe nicht zur Debatte. Die Überlegungen, wie es weitergehen soll, wurden am Dienstag auch in der Sitzung der Bayerischen Staatsregierung diskutiert. Für Details sei es aber noch zu früh, sagte Oliver Platzer, Sprecher des Innenministeriums.