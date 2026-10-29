Raiffeisen Mittelkärnten spendet an heimische Feuerwehrjugend

Vor Kurzem übergab die Raiffeisenbank Mittelkärnten den Feuerwehren in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen eine Spende in Höhe von 15.000 Euro.

Der Oktober steht bei der Raiffeisenbank Mittelkärnten ganz im Zeichen des Sparens. Am Weltspartag am 31. Oktober werden die Kundinnen und Kunden vor Ort kulinarisch versorgt und mit heimischen Schmankerln bewirtet. „Für die kleinen Sparerinnen und Sparer gibt es Geschenke und für die Erwachsenen wurde rund um die Spartage ein attraktives Produktangebot vorbereitet“, heißt es von der Bank.

Die Erwachsenen bekommen nämlich keine Präsente, denn: Man hat sich auch heuer dazu entschieden, anstelle von Spargeschenken für Erwachsene einen Betrag zu spenden. „Konkret werden die Feuerwehren in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen mit einem Betrag von 15.000 Euro unterstützt.“

Die beiden Bezirksfeuerwehrkommandanten Friedrich Monai von St. Veit und Werner Puggl von Feldkirchen freuten sich über die Spende, die von Vorstand Roland Krall, Betriebsratsobmann und Firmenkundenberater Jürgen Sampl sowie Marketing- und Vertriebsleiterin Manuela Monsberger übergeben wurde. „Das Geld kommt gezielt der Nachwuchsarbeit und der Feuerwehrjugend sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden zugute.“