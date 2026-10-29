Simon Seidl wertet auch die Cup-Partie in Lustenau als „Highlight-Spiel“

Die Schwarz-Weißen sind am Donnerstag (18 Uhr) im Achtelfinale des ÖFB-Cups bei Austria Lustenau zu Gast. Fabio Ingolitsch und Arjan Malic sind gesperrt.

Es gibt keine Pause für die Spieler des SK Sturm. Das Programm bleibt bis zum Salzburg-Spiel am 8. November intensiv, ehe es in die zweiwöchige Länderspielpause geht. Heute sind die Schwarz-Weißen zu Gast bei Austria Lustenau, wollen dort das Cup-Achtelfinale so gestalten, dass man den Aufstieg ins Viertelfinale fixiert. Nach den „Highlight-Spielen“ gegen den GAK und Marseille in der Europa League erhielten die Grazer mit dem 2:2 gegen Ried zuletzt ja einen kleinen Dämpfer.

Abputzen und weitermachen, lautet die Devise des SK Sturm. „Wir hatten jetzt Highlight-Spiele. Ich werte aber auch die Partie gegen Lustenau als Highlight-Spiel. Wollen wir diesen Titel haben, müssen wir auch gegen Lustenau eine Runde weiterkommen“, sagt Simon Seidl.

Sturms Assist-König traf nach seinem Treffer im Europacup (gegen Heart of Midlothian) nun auch in der Liga gegen Ried. Im Cup steuerte er zwei Tore bei, das macht insgesamt vier Saisontreffer. „Es ist schön, dass ich auch in der Liga getroffen habe, mehr ist es aber auch nicht. Ich will mich weiterentwickeln und mehr Tore schießen als in der letzten Saison, da waren es neun. Also sollte es in dieser Saison schon zweistellig werden“, sagte der 24-Jährige. Eine typische Aussage des Salzburgers, der nach jeder Trainingseinheit besser sein möchte. Trotz der hohen Belastung versucht er individuell mehr zu tun als das vorgegebene Programm – natürlich alles in Absprache mit Christoph Zellner, dem „Head of Performance“. Dazu macht Seidl alles, um so gut wie möglich zu regenerieren. Dazu zählen unter anderem das Achten auf gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf.

Hellwach sollten sich die Grazer heute in Lustenau präsentieren. „Es wird wichtig sein, dass wir mit jener Energie auftreten, die wir zuletzt gezeigt haben“, sagt Seidl. Nicht dabei sein werden heute Trainer Fabio Ingolitsch und Arjan Malic. Ingolitsch wurde wegen seiner emotionalen Reaktion gegenüber dem Schiedsrichter nach dem Ried-Spiel für ein Spiel gesperrt, offiziell nennt sich das „Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung“. Arjan Malic erhielt eine Sperre von einem Spiel plus ein weiteres auf Bewährung. Unklar ist, ob Jürgen Heil aufgrund seiner muskulären Probleme zum Einsatz kommen kann. Am Mittwoch nach dem Training flog die schwarz-weiße Delegation Richtung Westen.

© APA Simon Seidl zeigte ein T für Masseurin Tina Thierschädl

Der Torjubel von Simon Seidl im Ried-Spiel mit einer besonderen „Zeichensprache“, die als „T“ zu werten war, hatte übrigens einen sehr realen Hintergrund: Der Jubel galt Tina Thierschädl aus dem Physio-Team der Grazer. Die Masseurin sorgte mit ihren Behandlungen dafür, dass Seidl ohne schmerzende Verspannungen im Rücken spielen konnte. Er versprach ihr im Gegenzug eben genau diesen Torjubel, wenn es mit einem Treffer klappen sollte. Gesagt, getan oder auch: Versprochen, gehalten. Weitere „T“s dürfen gerne folgen.