Laut einem Medienbericht handelte es sich um einen Wolf, das hat die Polizei bisher nicht bestätigt. Zeugen werden befragt, Seelsorger sind vor Ort.

Ein Kind ist bei der Attacke eines oder mehrerer Tiere im Wildpark Johannismühle im deutschen Bundesland Brandenburg schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Behörde machte bisher keine Angaben dazu, um welche Tierart es sich handeln soll. Eine Polizeisprecherin sagte, ein Kind sei nach derzeitigem Kenntnisstand in der Früh angegriffen worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei vor Ort gewesen.

Wie sich der Angriff im Wildpark bei Baruth/Mark zugetragen habe, sei noch unklar. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung soll es sich um einen Wolf handeln. Das bestätigte die Polizei bisher nicht. Auch zum Alter des Kindes und der Art der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Der Einsatz dauerte um die Mittagszeit noch an. Die Polizei wollte Zeugen befragen. Auch Seelsorger sollen vor Ort sein.

Der Wildpark wird privat geführt und liegt rund 45 Kilometer südlich von Berlin. Auf der Internetseite war zu lesen, dass das Gelände geschlossen bleibt.