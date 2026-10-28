Handwerk statt Bank: Mit 24 Jahren Chef vom Familienbetrieb

Markus Sylle hat den Betrieb der Eltern übernommen und einiges „umgekrempelt“. Ein Erfolgsbeispiel für eine Betriebsübergabe, vor der 3700 Kärntner Firmen stehen.

Eigentlich wollte Markus Sylle Banker werden. Er besuchte die Handelsakademie und hätte, wenn es nach den Eltern gegangen wäre, nach der Matura studieren sollen. Gekommen ist es anders. „Ich habe zwei Bewerbungen geschrieben und am Montag darauf meine Lehre zum Elektro- und Gebäudetechniker begonnen“, erzählt der heute 24-Jährige. Gefreut hat diese Entscheidung die Eltern zuerst nicht, doch mittlerweile sind sie mehr als zufrieden. Denn nach weiteren Qualifikationen wie dem Werksmeister hat Sylle vor zwei Jahren die unternehmerische Verantwortung im Familienbetrieb übernommen und „vieles umgekrempelt“, wie er selbst sagt. 2025 gründeten sein Vater Walter und er die heutige Sylle Elektro Haus- und Heizungstechnik GmbH, deren Geschäftsführer der junge Klagenfurter nun ist.

Unterschriften üben

Bereut hat er die Entscheidung nie. Mit strahlendem Lächeln betont er: „Ich könnte 24 Stunden und sieben Tage die Woche für das Unternehmen arbeiten, weil es mir einfach taugt.“ Schon als Kind sei er gerne mit dem Papa zu den Kunden gefahren und habe gewusst, dass er einmal Unternehmer sein will. Der Weg zur Übernahme und Weiterführung des Handwerksbetriebs war trotzdem eine Herausforderung und „wir haben noch immer nicht den Schampus aufgemacht, weil nicht alles erledigt ist“, sagt der Landesinnungsmeister der Kärntner Mechatroniker. Vor allem der bürokratische Aufwand war trotz Einbindung von Anwalt und Steuerberater enorm und ein „Unterschriftenüben“, wie er scherzt. Manche Anträge und Unterlagen mussten gleich mehrfach unterzeichnet werden.

„Es geht nicht von einem Tag auf den anderen“, sagt Sylle. Auch nicht bei den Kunden, die ihn anfangs trotz seiner Qualifikation für den Lehrling gehalten haben. Mittlerweile hat er sich aber ihr Vertrauen erarbeitet und im Betrieb schon einiges umgestellt. Das „spannende Rechnungssystem vom Vater“ ist mittlerweile digital und das Familienunternehmen hat einen eigenen Standort mit Büro- und Lagerflächen, damit nicht mehr die Einfahrt und Garage vom Elternhaus blockiert ist. Als Nächstes will der Jungunternehmer einen Lehrling aufnehmen und ausbilden.

Gut vorbereiten

Die Klagenfurter Firma Sylle ist ein Positivbeispiel für eine Betriebsübergabe an die nächste Generation in der Familie, was in Kärnten keine Selbstverständlichkeit mehr ist. „55 Prozent der Betriebe werden nicht mehr in der eigenen Familie übergeben“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl. Das hat zum einen mit anderen Interessen der jüngeren Generation zu tun, aber auch damit, dass frühzeitig dafür die Weichen gestellt werden müssen. „Man muss dafür etwa fünf Jahre einplanen“, berichtet Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums in der Wirtschaftskammer Kärnten, aus der Beratungstätigkeit.

1 / 2 Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl © WKK/Studio Hors

Bis 2035 stehen laut aktueller Erhebung in Kärnten rund 3700 Firmen vor einer möglichen Übergabe. Damit sind knapp 40.000 Arbeitsplätze verbunden. Besonders viele Nachfolger werden im Handel mit rund 800 Unternehmen gesucht, gefolgt von Beherbergung und Gastronomie mit 600 sowie Produktion und Bau mit jeweils 400. Oft ist mit der Übergabe auch ein „emotionaler Schmerz“ verbunden, sagt Mandl, umso wichtiger sei es, die Nachfolge rechtzeitig und gut vorzubereiten.