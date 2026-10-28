Hitler war 14 Mal im Kehlsteinhaus

Einheimische und Gäste blicken nach dem Feuer im Kehlsteinhaus mit gemischten Gefühlen auf einen möglichen Wiederaufbau. Historiker Sven Keller ordnet die Bedeutung des einstigen Teehauses für den „Führer“ ein.

Es regnet an diesem nasskalten Sonntag in Berchtesgaden. Wer über das Pflaster am Marktplatz geht, zieht den Kragen hoch, trägt Mütze oder zumindest Schirm. Nichts deutet hier darauf hin, dass am Obersalzberg auf über 1800 Metern seit Freitagabend eine ausgebrannte Ruine steht. Erst am Sonntag hat die Feuerwehr am Kehlsteinhaus ihre Löscharbeiten offiziell eingestellt.

Die Politik – allen voran der deutsche Innenminister Joachim Herrmann (CSU) – kündigte bereits am Folgetag einen raschen Wiederaufbau an. Genau darum kreisen die Gespräche im Ort, sobald man fragt: Kann man einen solchen Ort einfach wieder aufbauen?

Berchtesgaden ohne Kehlsteinhaus: „Da würde ja etwas fehlen“

„Das Haus war ja immer da, seit ich denken kann“, sagt etwa Peter Kurz, der im Talkessel lebt, in einem Artikel der Salzburger Nachrichten. Beim Wort Wiederaufbau ist er sich nicht sicher. „Man kann das natürlich wieder aufbauen. Die alte Holzvertäfelung und die Geschichte des Hauses bleiben aber verbrannt.“

David Schwaiger ist mit seiner Freundin aus Hallein zu Besuch. Vor zwei Jahren standen sie zum ersten Mal oben auf der Terrasse des Kehlsteinhauses. „Die Aussicht ist gewaltig. Aber ich weiß, welche Leute das Ding hingesetzt haben“, sagt der junge Mann mit Verweis auf die NS-Geschichte. Einen Neubau sieht Schwaiger skeptisch. „Wenn man das jetzt einfach eins zu eins wieder hochzieht, tut man, als wäre nichts geschehen.“ Marion Eberbach sieht das anders. Sie ist überzeugt davon, dass die Mauern wieder hochgezogen werden. „Sonst würde hier etwas fehlen.“

Nicht jeder im Markt will darüber sprechen. Mehrere Passanten zucken nur mit den Schultern, ein anderer winkt ab mit dem Verweis, nicht fotografiert werden zu wollen. „Nie gibt es hier mal Ruhe.“

Historiker plädiert für einen vorsichtigen Umgang mit den Überresten

Von einem „Substanzverlust“ spricht Historiker Sven Keller, Leiter der Dokumentation Obersalzberg. Im Kontext des „Führersperrgebiets“ samt Berghof als wichtigem Machtzentrum der Nationalsozialisten habe das Kehlsteinhaus aber eine untergeordnete Rolle gespielt, sagt Keller.

Für den Historiker sei die Wiedererrichtung als Chance für die Geschichtsvermittlung zu verstehen. So plädiert er dafür, nicht einfach das Gebäude eins zu eins nachzubauen, sondern Zeitschichten sichtbar zu machen. „Ich bin kein Fan davon, wenn materielle Überreste einfach abgetragen werden. Beim Kehlsteinhaus, das so eng mit der NS-Geschichte verknüpft ist, braucht es einen vorsichtigen und verantwortungsvollen Umgang.“

© SN/Robert Ratzer Sven Keller ist Leiter der Dokumentation Obersalzberg in Berchtesgaden

Ein Teehaus für den „Führer“ in 1800 Metern Höhe

Das Kehlsteinhaus wurde im Jahr 1937/38 als Teehaus für Adolf Hitler erbaut, so ist in Quellen meist vom „Teehaus am Kehlstein“ die Rede. Im April 1937 begannen die Bauarbeiten für die Kehlsteinstraße. Rund 3800 Arbeiter aus dem Deutschen Reich, aus Österreich, Italien und der Tschechoslowakei waren daran beteiligt, wie die Dokumentation Obersalzberg auf ihrer Website informiert. Das unwegsame Gelände in mehr als 1800 Metern Höhe und der enorme Zeitdruck führten damals zu Hunderten Unfällen. Arbeiter starben, andere wurden verletzt.

© SN/Dokumentation Obersalzberg Hitler inszenierte sich am Obersalzberg zunächst als der volksnahe „Führer“

Mit einer falschen Behauptung will Historiker Sven Keller aufräumen: So hielt sich lang die Geschichte, das Kehlsteinhaus sei ein Geschenk für Hitler zum 50. Geburtstag am 20. April 1939 gewesen. Dafür gibt es dem Historiker zufolge keine Belege. Noch dazu ist das Haus bereits 1938 fertiggestellt und an Hitler übergeben worden. „Wenn das Haus ein Geschenk an Hitler zum Geburtstag gewesen wäre, hätte man das auch so in der Berichterstattung vernommen.“

Es war ein Ort der Überwältigung. — Sven Keller, Historiker

In der Presse taucht das Haus generell nicht auf, sagt der Historiker. „Es sollte ein Ausflugsziel und Rückzugsort für Hitler sein, außerdem ein Ort, um Gäste und Diplomaten zu empfangen – und sie mit dem Ausblick zu beeindrucken. Ein kleines Haus auf einem Bergsporn, von steil abfallenden Hängen umgeben, der Blick auf das gigantische Berchtesgadener Land. Es war also auch ein Ort der Überwältigung, um Hitlers Macht zu demonstrieren.“

Hitler war 14 Mal im Kehlsteinhaus

Jedoch war Hitler selbst nicht oft im Kehlsteinhaus. Nach Informationen des Historikers sind 14 Besuche zwischen dem 16. September 1938 und 17. Oktober 1939 belegt. Am 12. August 1939 etwa führte Hitler den italienischen Außenminister Graf Galeazzo Ciano auf das Kehlsteinhaus. Was die beiden dort besprochen haben, ist bekannt: Ciano, Schwiegersohn des damaligen faschistischen Machthabers Benito Mussolini, wurde über Hitlers Pläne informiert: den Überfall auf Polen – und somit den Beginn des Zweiten Weltkriegs.

© APA / Barbara Gindl Vor dem Brand: Das Kehlsteinhaus ist ein beliebtes Ausflugsziel

Nach Kriegsbeginn war Hitler nur mehr ein Mal dort. Kolportiert wird die Geschichte, dass seine Höhenangst damit zu tun gehabt hätte. „Auch dafür gibt es keine Belege“, sagt Keller. Seine nicht verifizierte These dazu: „Besuche auf dem exponierten Kehlsteinhaus hätten nach Kriegsbeginn nicht mehr mit dem Bild des kriegsführenden Anführers gepasst, das man nach außen vermitteln wollte.“

Dafür nutzte Hitlers Umfeld das Gebäude, allen voran seine Sekretärin und Freundin Eva Braun. So hielt sich der „Führer“ meist in seinem Berghof etwa 600 Höhenmeter unterhalb des Kehlsteins auf.

Der Obersalzberg war „Führersperrgebiet“

Der Berghof war ein Wohnsitz Hitlers zwischen 1933 und 1945. Er nutzte das Bergidyll zunächst, um sich mit Besuchern und Einheimischen als volksnahen „Führer“ zu inszenieren. Schrittweise wurde das Areal zum sogenannten Führersperrgebiet. Auch hochrangige Nazis wie Hermann Göring, Martin Bormann oder Albert Speer besaßen dort Häuser. Es gab außerdem eine SS-Kaserne. Die Einheimischen des ehemaligen Bergdorfs mussten weichen. Ende April 1945 bombardierten Truppen der Alliierten das Gelände und zerstörten viele der Häuser. Die Ruine des Berghofs wurde später abgetragen.

Kehlsteinhaus blieb im Krieg unbeschadet

Von den Bombardierungen unbeschadet blieb das höher gelegene Kehlsteinhaus, international auch als „Eagle’s Nest“ bekannt. Ein Zufall, sagt Historiker Sven Keller. „Das Kehlsteinhaus wurde von den Bombern einfach nicht getroffen.“

Als ehemaliges NS-Vermögen ging das Haus später in das Eigentum des Freistaats Bayern über. Seit 1952 wird es als Berggaststätte genutzt – zunächst vom Deutschen Alpenverein, seit 1962 von der Berchtesgadener Landesstiftung, die es verpachtet. Mit den Einnahmen aus dem Kehlsteinhaus fördert die Berchtesgadener Landesstiftung gemeinnützige Zwecke. Zugänglich war die Gaststätte samt Ausstellung in den vergangenen Jahren nur saisonal – jeweils von Mai bis Anfang November.

© SN/Robert Ratzer Sven Keller ist Leiter der Dokumentation Obersalzberg in Berchtesgaden

Noch sei es für den Historiker zu früh, über Details für den Wiederaufbau zu sprechen. „Es ist aber wünschenswert, den Ort auch dann wieder mit einer Ausstellung zu bespielen.“ Seit dem Jahr 2017 waren auf der Sonnenterrasse des Kehlsteinhauses Schautafeln mit dem historischen Kontext angebracht, konzipiert vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin im Auftrag der Berchtesgadener Landesstiftung. „Es ist unsere Aufgabe als Historiker, die Steine zum Sprechen zu bringen“, sagt Keller. So könnte beim Kehlsteinhaus künftig auch der Brand thematisiert werden: „Es ist nun Teil seiner Geschichte.“