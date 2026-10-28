Trotz gestiegener Preise boomt der Markt für Einfamilienhäuser

In der Steiermark und in Kärnten wurden neue Verkaufsrekorde erzielt. Österreichweit sind die Kaufpreise um 3,7 Prozent, also über der Inflationsrate, angewachsen.

Der Markt für Einfamilienhäuser boomt. Mit 6400 Käufen im ersten Halbjahr 2026 haben um gut ein Viertel mehr solcher Immobilien den Eigentümer gewechselt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, gegenüber 2024 sind es sogar um zwei Drittel mehr, berichtet das Immobilienunternehmen Remax am Mittwoch in einer Aussendung. Der durchschnittliche Kaufpreis stieg dabei um 3,7 Prozent und damit knapp über der Inflationsrate auf rund 350.000 Euro.

Den gesamten Verkaufswert beziffert Remax mit 2,57 Milliarden Euro, das sei ein neuer Rekord. Dabei verzeichneten alle neun Bundesländer mehr Verkäufe als im Vorjahr; acht sogar im zweistelligen Prozentbereich, fünf einen neuen Mengenhöchststand. Am stärksten steigerten sich nach absoluten Zahlen die Steiermark (plus 343 auf 1302 Verkäufe), Niederösterreich (plus 342 auf 1988 Verkäufe) und Oberösterreich mit einem Zuwachs von 292 Verkäufen auf 1122. In sieben Bundesländern gingen dabei die Preise hinauf, rückläufig waren sie nur in Wien und Kärnten.

Rekordumsatz in der Steiermark

In der Steiermark wurden im ersten Halbjahr 2026 mit 1302 Verkäufen so viele wie noch nie seit Beginn des Remax ImmoSpiegels 2009 erzielt. Auf den Rekordumsatz von 2025 setzte die Steiermark noch einmal plus 39,1 Prozent drauf und erreichte 410 Millionen Euro. Der typische Preis hält sich mit einem Anstieg von 2,5 Prozent recht stabil und ergibt 288.831 Euro. Im unteren Preisviertel ist der Maximalpreis um sechs Prozent auf 177.029 Euro gestiegen, im oberen Preisviertel der Mindestpreis auf 390.000 Euro

(plus zwei Prozent). Die meisten Verkäufe gab es in Graz Umgebung.

Preise in Kärnten leicht gesunken

Ebenfall einen neuen Rekord gab es in Kärnten. 576 Einfamilienhausverbücherungen im Halbjahr 2026 sind um 28,9 Prozent mehr als 2025 und die höchste Stückzahl seit Beginn der Remax-Analyse. Der Transaktionswert steigt auf 194 Millionen Euro (+23,7 %), ein neuer Umsatzrekord im südlichsten Bundesland. Der durchschnittliche Einfamilienhauspreis bleibt in Kärnten stabil, nämlich 312.120 Euro, also um 0,7 Prozent weniger als im Halbjahr 2025. Im günstigsten wie im teuersten Preissegment stellten die Remax-Experten leichte Preissteigerungen von jeweils zwei Prozent fest: Im unteren Preisviertel stieg die Obergrenze auf maximal 193.750 Euro, im oberen Preisviertel die Untergrenze auf mindestens 430.000 Euro an.